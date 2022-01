Leni Klum teilt süße Bilder mit Freund Aris

Bei Leni Klum läuft es nicht nur beruflich rund. Die 17-Jährige ist auch privat glücklich. Auf Instagram teilte das Nachwuchsmodel nun einige Schnappschüsse mit Freund Aris Rachevsky.

Für Leni Klum (17) läuft es nicht nur beruflich gut, die 17-jährige Tochter von Heidi Klum (48) schwebt auch privat auf Wolke sieben. Nun hat das Nachwuchsmodel zwei neue Schnappschüsse mit Freund Aris Rachevsky (18) . Die Fotos zeigen die beiden im Auto, er gibt der Blondine einen Kuss auf die Wange. "Baby trägt mein About You X LENI KLUM", schreibt sie dazu. Im Herbst 2021 hatte Leni Klum ihre erste Kollektion in Zusammenarbeit mit der Modemarke veröffentlicht.

Erst vor wenigen Monaten brachte Leni Klum ihren Freund mit zu einer Filmpremiere mit ihrem Adoptivvater Seal (58). Im November feierten Leni und Aris ihren zweiten Jahrestag. postete das Model zu dem besonderen Anlass zwei Schnappschüsse mit ihrem Liebsten - und eine verliebte Nachricht. "Zwei Jahre mit dir", ist auf einem Foto zu lesen. Es zeigt die 17-Jährige und ihren Freund im offenen Meer, beide haben die Augen geschlossen.



