Leni Klum: Stylischer Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes

Leni Klum hat in einem neongrünen Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Beim Canneseries Festival legte die Tochter von Heidi Klum einen stylischen Auftritt hin.

Leni Klum (17) hat sich Ende Januar von ihren blonden Haaren verabschiedet. Seitdem trägt die Tochter von Heidi Klum (48) ihre Mähne brünett gefärbt. Auf dem roten Teppich hat man die 17-Jährige bisher selten mit ihrer neuen Haarfarbe gesehen. Beim Canneseries Festival in Südfrankreich legte Leni Klum nun einen stylischen Auftritt hin - im neongrünen Outfit auf dem Pink Carpet.

Die 17-Jährige zog die Blicke in einem neongrünen kurzen Blazer mit schwarz-weißem Muster auf sich. Dazu kombinierte Leni Klum eine ebenso grüne, kurze Shorts und eine weiße Bluse. Sie vervollständigte ihr Outfit mit schwarzen Schnürstiefeln. Ihr brünettes Haar hatte sie in leichten Wellen frisiert. Ein natürliches Make-up und große Perlenohrringe rundeten ihren Look ab.

Leni Klum: Start ihrer erfolgreichen Modelkarriere

Ihre Karriere als Model hatte Leni Klum vor gut einem Jahr gestartet. Im Dezember 2020 zierte sie mit ihrer Mutter das Cover der deutschen "Vogue". Seitdem gab es schon einige Jobs: Zum Beispiel auf den Laufstegen bei der Berliner Fashion Week und für Dolce & Gabbana, vor der Linse von Star-Fotograf Rankin (56) für sein "Hunger Magazine" oder für das Cover der russischen "Elle". Außerdem ist sie seit März 2022 die neue Markenbotschafterin für Dior Make-up.