Leni Klum schwärmt von ihrem "Papa" Seal

Leni Klum hat ihrem Vater Seal einen süßen Instagram-Post gewidmet. Sie sei sein "größter Fan", schrieb das Model zu einem gemeinsamen Foto.

Leni Klum und Seal 2021 bei einer Filmpremiere in Los Angeles.

Während Heidi Klum (52) dieses Wochenende mit Tokio Hotel in Berlin feierte, verbrachte Tochter Leni (21) offenbar Zeit mit ihrem Vater. Das Model teilte ein gemeinsames Foto mit Sänger Seal (62), das die beiden zusammen auf einem braunen Sofa zeigt.

Leni Klum trägt dabei graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt mit Seals Logo und eine schwarze Sonnenbrille, ihre Haare hat sie im Sleek Look zurückgebunden. Seal selbst trägt ebenfalls eine Sonnenbrille und ein schwarzes Oberteil und hat seinen Arm um seine Tochter gelegt und streckt einen Daumen nach oben. "Papas größter Fan", schrieb Leni Klum zu dem Schnappschuss.

Wo und wann genau das Foto aufgenommen wurde, ist nicht klar.

Seal adoptierte Leni 2009

Seal war von 2005 bis 2012 mit Heidi Klum verheiratet. Die beiden haben die Söhne Henry (19) und Johan (18) sowie Tochter Lou (15). Leni stammt aus Klums Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore (75), wurde jedoch 2009 von Seal adoptiert.

Mit ihrem leiblichen Vater Briatore pflegt Leni Klum inzwischen auch eine Beziehung: Anfang des Sommers beim Großen Preis von Monaco.