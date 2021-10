Leni Klum: Heidis Tochter zeigt erstmals Freund Aris auf dem roten Teppich

Model Leni Klum und ihr Adoptivvater, Sänger Seal, liefen in Los Angeles gemeinsam über den roten Teppich. Dass Klums Freund auch dabei war, wurde da zur Nebensache.

Seltener gemeinsamer Auftritt: Zur Premiere des neuen Netflix-Streifens "The Harder They Fall" erschien Jungmodel Leni Klum (17) Arm in Arm mit dem britischen Sänger Seal (58). Die beiden liefen am Mittwoch in Los Angeles zusammen über den roten Teppich. Ihr Adoptivvater Seal, der die Musik zum Film beigesteuert hatte, war allerdings nicht der einzige wichtige Mann für die Tochter von Heidi Klum (48) bei dieser Veranstaltung. Ihr Freund Aris (18) war ebenfalls dabei.

Sänger Seal mit Tochter Leni Klum © imago/Cover-Images

Für den Red-Carpet-Auftritt hatte Leni Klum sich in ein figurbetontes, schwarzes Minikleid mit Fransensaum geworfen. Papa Seal trug einen schwarzen Gehrock mit weißem Hemd und Krawatte; Aris einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd.

Sänger Seal war nicht nur auf Tochter Leni mächtig stolz, sondern präsentierte sich erstmals auch turtelnd mit seiner neuen Lebensgefährtin. Mit diesem Roten-Teppich-Auftritt bestätigte der 58-Jährige seine Beziehung zu Laura Strayer. Sie unterschrieb 2006 einen Vertrag als Assistentin des Schmusesängers. Damals waren Seal und Heidi Klum noch verheiratet. Das Paar gab 2012 die Trennung bekannt.

Berühmte Patchwork-Familie

Leni stammt aus der Beziehung ihrer Mutter mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (71), mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann Seal adoptierte Leni. Mit ihm bekam Klum drei weitere Kinder: Henry (16), Johan (14) und Lou (12). Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (32) verheiratet. Leni Klum feierte ihr Modeldebüt im Dezember 2020.