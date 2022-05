Lena Meyer-Landrut feiert ihr ESC-Jubiläum auf Instagram

Zwölf Jahre ist es her, dass Lena Meyer-Landrut für Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Zu diesem Jubiläum erinnert die Sängerin auf Instagram an den besonderen Moment.

Am 29. Mai 2010 holte sich Deutschland zuletzt den Sieg beim Eurovision Song Contest. Mit dem Song "Satellite" sang sich Lena Meyer-Landrut (31) damals in die Herzen tausender Europäer. Zwölf Jahre später feiert die Sängerin das Jubiläum des besonderen Moments .

Zu dem Bild, das die damals 19-Jährige im schwarzen engen Kleid mit rotem Lippenstift auf der ESC-Bühne zeigt, schrieb die Musikerin "Heute vor 12 Jahren " und fügte sechs bunte Herzen hinzu.

"Mehr als dankbar" für den ESC-Gewinn 2010

"Ich bin mehr als dankbar, was mir dieser Tag alles bereitet hat, wozu er mich gemacht hat, was er mich gelehrt hat", reflektierte Meyer-Landrut weiter. Scherzend schloss sie den Beitrag mit den Worten: "Heute ist ein Mini Feiertag für mich."

Nach ihrem Sieg der von Stefan Raab (55) ins Leben gerufenen Castingshow "Unser Star für Oslo" trat Lena Meyer-Landrut 2010 beim Eurovision Song Contest in der norwegischen Hauptstadt an. Dort erhielt sie 246 Punkte und erreichte somit Platz eins der Gesamtwertung. Mittlerweile hat die Sängerin fünf Studioalben veröffentlicht und 2021 ihr eigenes Modelabel "A Lot Less" auf den Markt gebracht.