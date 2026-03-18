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Laute Schmerz-Schreie zu heftig für Felix Neureuther: Kritik an Sender-Entscheidung

Bei den Olympischen Winterspielen kam es für die US-Amerikanerin Lindsey Vonn zu einem schweren Sturz im Live-Fernsehen. Felix Neureuther war als Experte zugeschaltet – und übte schon damals deutliche Kritik an der Regie. Nun prangert er erneut an, wie im TV mit der Situation umgegangen wurde.
Eva Meeks
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Felix Neureuther kommentierte 2026 die Olympischen Winterspiele. Eine Sache missfiel ihm sehr.
Felix Neureuther kommentierte 2026 die Olympischen Winterspiele. Eine Sache missfiel ihm sehr. © imago/GEPA pictures

Felix Neureuther (41) kommt aus dem Profiskisport und ist inzwischen als Experte für die ARD tätig. Auch bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen war sein Know-how gefragt und er kommentierte gemeinsam mit Bernd Schmelzer (60) das Geschehen auf den Pisten. Der schwere Sturz von Skirennläuferin Lindsey Vonn (41) erschütterte die Sportwelt nachhaltig – und für Neureuther bleibt bis heute unverständlich, wie von der Regie mit der Situation umgegangen wurde.

"Olympische Winterspiele": Lindsey Vonn stürzte schwer

Der 8. Februar 2026 ist ein Datum, das Lindsey Vonn vermutlich nie mehr vergisst. Trotz Knieverletzung trat sie bei den Olympischen Spielen zur Pistenabfahrt an, touchierte ein Tor und ging dramatisch zu Boden. Die lauten Schmerzensschreie der 41-Jährigen, die sich bei dem Sturz unter anderem den linken Unterschenkel brach, sorgten für Gänsehaut. Auch bei Felix Neureuther, der das Geschehen damals im TV kommentierte.

Bereits während der Live-Übertragung übte Neureuther Kritik an der Regie, die Kameras und Mikrofone weiterlaufen ließ, während die verletzte Sportlerin medizinisch versorgt wurde. Schließlich legte Neureuther entschieden seine Kopfhörer nieder. Jetzt spricht er über diese Situation als TV-Experte. "Das sind Momente, die äußerst schmerzhaft sind und wo die Kameras und Mikros ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr verloren haben", stellt er bei "Sport Bild" klar.

In Italien wollte Lindsey Vonn olympisches Gold holen. Doch nach einem schweren Sturz musste sie mehrfach operiert werden.
In Italien wollte Lindsey Vonn olympisches Gold holen. Doch nach einem schweren Sturz musste sie mehrfach operiert werden. © imago/Revierfoto

Felix Neureuther über Lindsey Vonn: "Dann leidest du sehr mit"

Der Ex-Profiskisportler findet: "Dramen gehören zum Sport dazu, das war ja auch die harte Realität bei Lindsey. Sie hat das Risiko genommen und ist dafür nicht belohnt worden. Das fasziniert die Menschen. Diese Realität sollten wir im Fernsehen versuchen zu übermitteln, und das ist auch der Anspruch von Bernd Schmelzer und mir."

Dass der Skisport ein großes Verletzungsrisiko birgt, weiß Felix Neureuther nur allzu gut. Doch nicht jeder Sturz gehöre aus Sensationsgier dokumentiert, findet er.
Dass der Skisport ein großes Verletzungsrisiko birgt, weiß Felix Neureuther nur allzu gut. Doch nicht jeder Sturz gehöre aus Sensationsgier dokumentiert, findet er. © imago/Beautiful Sports

Die Situation um seine Kollegin habe Felix Neureuther sehr mitgenommen: "Wenn du einen Menschen persönlich kennst und das dann persönlich siehst, wie sich jemand schwer verletzt, dann leidest du sehr mit. Mir hat der Moment bei Lindsey unheimlich wehgetan, weil ich weiß, welchen Weg sie gegangen sein muss."

Aus diesem Grund war es Felix Neureuther ein Anliegen, sich öffentlich gegen die Regie-Entscheidung auszusprechen: "Ich fand in diesem Moment den Umgang mit den TV-Bildern und dem Ton sehr unpassend und ihrer Familie gegenüber respektlos. Das habe ich in dem Moment nicht verstanden, dass die Welt-Regie da voll draufgehalten hat." Ob Lindsey Vonn nach den dramatischen Bildern auf die Skipiste zurückkehren kann, möchte die Sportlerin derzeit noch offenlassen. Erst kürzlich bat sie Fans darum, von Nachfragen abzusehen.

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  • Chablis64 vor 11 Stunden / Bewertung:

    Der schwere Sturz ist das eine, dass einem dass leid tut empfinde ich wichtig und richtig wenn man Fan von Vonn und diesem Sport ist. Aber es hat jetzt keiner gelacht oder sich erhaschend, neugierig auf den Unfall gestürzt und das ausgekostet was da (nicht zu sehen war). Es war ja nichts "großartiges" von der Bergung zu sehen. Nach dem Unfall sind sie zu ihr hin, haben sich um sie gekümmert. Man hat von Vonn aber nichts gesehen. Dann kam der Heli, hat sie eingepackt und sie sind da(vonn)... So und wo genau hat jetzt Felix wieder ein Problem? Morgen spricht er wieder über die Natur die man schützen und erhalten sollte. Dass der Skisport so nicht geht für ihn, dass man den Kindern den Sport nahe bringen soll... Schwierig das ein zu ordnen, was er eigentlich möchte. Was er wirklich will...

    Ich finde die Bedingungen welche bei den Paralympics geherrscht haben durch Tauwetter ect. nennenswerter. Aber gut, Cortina ist eben auch in Europa und wir nähern uns alle dem Frühling. Bäääm...

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  • Chris_1860 vor 12 Stunden / Bewertung:

    Was wäre die Welt heutzutage ohne die täglichen weltbewegenden Infos aus dem Hause Neureuther?

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  • Witwe Bolte vor 13 Stunden / Bewertung:

    Meine Güte, ist der dünnhäutig. Der Profisport ist halt kein Seniorenkaffeekränzchen. Frau Vonn ist ja stark am Knie lädiert an den Start, war zu risikoreich und hat ihren Sturz selbst zu verantworten. Und die Schreie im Hintergrund sind halt auch "normal".
    Es wurden im Fernsehen Geburten in echt gezeit, wo Frauen auch vor Schmerzen schreien und niemand regt sich auf.

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