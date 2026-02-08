Drama bei der Olympia-Abfahrt: Lindsey Vonn stürzt nach nur wenigen Sekunden

Bei der Abfahrt der Frauen bei den Olympischen Winterspielen ist es zu einem schweren Sturz von Skistar Lindsey Vonn gekommen. Sie musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden.

Trotz Kreuzbandriss glaubte Lindsey Vonn (41) fest dran, sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch einmal ihren Olympia-Traum erfüllen zu können. Bei der Abfahrt der Frauen ist es allerdings zu einem schweren Sturz der 41-Jährigen gekommen.

Nur wenige Sekunden nach dem Start blieb Vonn am 8. Februar mit dem Arm an einem der Tore hängen. Sie stürzte und blieb auf der Piste liegen. Während der Live-Übertragung waren Schmerzensschreie zu hören. Mehrere Sanitäter und Helfer eilten herbei, um die Sportlerin zu versorgen, bevor sie mit einem Hubschrauber abtransportiert werden musste. Das Rennen wurde daher zunächst unterbrochen. Genaue Details zu Vonns Gesundheitszustand gibt es noch nicht.

Lindsey Vonn wollte alles geben

Für die angeschlagene Vonn könnte der Sturz schwere gesundheitliche Folgen haben. Vor den Spielen hatte sie sich laut eigener Angaben einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach mehreren Knieoperationen und unter anderem einem Knöchelbruch hatte Lindsey Vonn ihre Karriere im Jahr 2019 zunächst beendet. Nach dem Einsetzen einer Teilprothese im Knie kündigte sie Ende 2024 ihr Comeback an.

Vor dem Rennen am heutigen Sonntag : "Morgen: Eine letzte olympische Abfahrt... Alleine schon die Qualifikation für diese Olympischen Spiele war eine Reise, an die manche von Anfang an nicht geglaubt haben." Dank der Teilprothese habe sie nach sechsjähriger Pause die Chance, noch einmal anzutreten. "Morgen werde ich mein letztes Olympisches Abfahrtsrennen bestreiten und obwohl ich kein gutes Ergebnis garantieren kann, kann ich garantieren, dass ich alles geben werde, was ich habe. Aber egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen."