In "Unsere kleine Farm" ging es beschaulich zu – trotz mancher serientypischer Konflikte und Intrigen. Ganz anders dagegen die Verhältnisse abseits des Kamerablicks: Das Set zur Kultserie sei ein Gelage aus Alkohol, Zigaretten und ungesundem Essen gewesen, erinnert sich Darstellerin Alison Arngrim,

Alison Arngrim weiß, wovon sie spricht - die US-Schauspielerin spielte in der Kultserie "Unsere kleine Farm" eine tragende Rolle.

Naturidylle auf der einen Seite und familiäre Harmonie auf der anderen, dafür stand die Kultserie "Unsere kleine Farm" und dafür will auch die just bei Netflix erschienene Neuauflage stehen. Idylle, Harmonie und Beschaulichkeit - von wegen. Jedenfalls hinter den Kulissen des Originals war es mitunter wüst zugegangen, wie Darstellerin Alison Arngrim in einem Interview verraten hat.

Laut "Unsere kleine Farm"-Darstellerin Alison Arngrim: So wüst ging es am Set der Originalserie zu

Im US-Podcast "Here's What Happened" plauderte Arngrim aus dem Nähkästchen. Demnach sei der Alkohol am Set von "Unsere kleine Farm" in Strömen geflossen und permanent sei man von Kettenrauchern umgeben gewesen. "Die Erwachsenen stammten aus einer Zeit, in der jeder geraucht und jeder getrunken hat. Und zwar ständig", sagte Arngrim, die in der Kultserie seit ihrem zwölften Lebensjahr Nellie Oleson Dalton gespielt hatte, eine ebenso verwöhnte wie intrigante Tochter einer Krämerfamilie.

Auch kulinarisch herrschten bei den Dreharbeiten offenbar alles andere als gemäßigte Verhältnisse - damals in den 1970ern und 1980ern, lange vor "Bio-Essen, vegetarische Alternativen oder glutenfreier Milch", so Arngrim. Dafür hätte es zuhauf Kaffee, Zuckerwürfel und Donuts geben.

Dreh- und Angelpunkt der Gelage: Requisitenwagen

Der Sündenpfuhl war offenbar der Requisitenwagen. Arngrim erinnert sich: "Die Requisiteure waren für den Alkohol und die Zigaretten zuständig, genauso wie für die Süßigkeiten. Deshalb hingen alle ständig an ihrem Wagen herum." Und wenn der Alkohol zur Neige gegangen war, wusste sich die Crew zu helfen: "Wir mussten ständig jemanden zum Laden schicken, weil das Bier knapp wurde. An manchen Tagen brauchten wir zwei Kisten, an anderen drei. Wenn das Bier ausgegangen wäre, wäre die Produktion praktisch zum Stillstand gekommen."

Dazu kam es bekanntermaßen nicht. "Unser kleine Farm" wurde von 1974 bis 1983 ausgestrahlt. Die Verfilmung der autobiografischen Romanreihe von Laura Ingalls Wilder war nicht nur in den USA ein Publikumsmagnet. Die Hauptrollen in der Serie über das Leben der Farmerfamilie Ingalls im späten 19. Jahrhundert in Kansas spielten unter anderem Michael Landon, Karen Grassle und Melissa Gilbert.

Die gleichnamige Neuverfilmung ist seit 9. Juli auf dem Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Auch hier wollen sich Vater Charles, Mutter Caroline und die beiden Töchtern Mary und Laura um 1870 in der Prärie in Kansas ein neues Leben aufbauen. In den Hauptrollen sind diesmal Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey und Skywalker Hughes zu sehen. Die Neuinterpretation ist Berichten zufolge nicht überall auf der Welt von Erfolg gekrönt, dennoch hat Netflix bereits eine zweite Staffel bestellt.