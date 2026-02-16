Länder-Ranking ohne Sieger: WWM löst auf, warum es hier keine ersten drei Plätze gibt

Bei "Wer wird Millionär?" fragt Günther Jauch, welches weltweite Länder-Ranking erst mit einem vierten Platz beginnt: die FIFA-Weltrangliste, die PISA-Studie, der Klimaschutz-Index oder der World Happiness Report?

Am Rosenmontag (16. Februar) bietet Günther Jauch seinen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten wieder die Chance, ein hohes Preisgeld abzusahnen. Einem Studiogast wird viel Wissen in puncto Länder-Ranking abverlangt. Hätten Sie die richtige Antwort zur RTL-Frage gewusst?

Länder-Rankings: Günther Jauch stellt Wissen auf die Probe

Kandidat Maximilian Merg aus Mainz nimmt auf Günther Jauchs Ratestuhl Platz. Der 21-Jährige arbeitet als Selbstständiger im IT-Bereich, als Flugbegleiter und ist zudem angehender Immobilienmakler. Er steht bei der 32.000-Euro-Frage und Jauch will von ihm wissen:

In welchem weltweiten Länder-Ranking sind die ersten drei Plätze absichtlich unbesetzt?

FIFA-Weltrangliste PISA-Studie Klimaschutz-Index World Happiness Report

FIFA-Weltrangliste, PISA-Studie, Klimaschutz-Index oder World Happiness Report? Quiz-Kandidat komplett ahnungslos

"Ich könnte mir erst mal alle Antworten vorstellen", verrät Maximilian Merg schnell. Er überlegt für mehrere Minuten, wie er bei der Beantwortung der Frage am besten vorgehen soll. Jauch erinnert Merg daran, dass er insgesamt noch zwei Joker zur Verfügung habe. Der "Wer wird Millionär?"-Studiogast entschließt sich dafür, eine Person im Publikum zu befragen.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat setzt auf Joker im Publikum

Eine Studentin aus Stuttgart erhebt sich und rät Merg zu Antwortmöglichkeit C: Klimaschutz-Index. Sie erklärt: "Die ersten drei Plätze beim Klimaschutz-Index bleiben extra frei, weil es noch kein Land gibt, das Klimaschutz perfekt umsetzt." Das Länder-Ranking starte erst ab dem vierten Platz, da bei allen Staaten auf dieser Welt in dieser Hinsicht noch viel Luft nach oben sei.

Maximilian Merg meint im Gespräch mit dem Zusatzjoker: "Aus meiner Sicht macht das auch Sinn, dass Sie das sagen, weil vor Kurzem erst die Klimakonferenz war." Er spielt auf die UN-Klimakonferenz an, die vom 10. November bis zum 21. November 2025 in Brasilien stattfand. Dadurch sei die "Wer wird Millionär?"-Frage womöglich aus zeitlicher Aktualität ausgewählt worden.

"Wer wird Millionär?": Klimaschutz-Index als richtige Antwort

Günther Jauchs Kandidat lässt C: Klimaschutz-Index einloggen. Tatsächlich handelt es sich bei der Antwortmöglichkeit um die richtige Lösung. Im Länder-Ranking des Klimaschutz-Index sind die ersten drei Plätze demnach absichtlich unbesetzt. Günther Jauch meint: "Die offizielle Begründung ist: Kein Land betreibe genügend Klimaschutz, um eine sehr gute Gesamtbewertung zu erhalten. Auf dem vierten Platz ist Dänemark." Maximilian Merg freut sich über die korrekte Antwort und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.