Lady Kitty Spencer: Stylischer Auftritt im Polka-Dot-Kleid

Bei einem Event von Dolce & Gabbana ließ sich Lady Kitty Spencer in einem stylischen Polka-Dot-Kleid blicken. Hingucker waren dabei vor allem ihre farbenfrohen Accessoires.

Erst im Juli hat Lady Kitty Spencer (30) den 62-jährigen Millionär Michael Lewis in Italien zu ihrem Ehemann genommen. Nach den luxuriösen Flitterwochen widmet sich die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) nun wieder öffentlichen Terminen. Bei einer exklusiven Veranstaltung von Dolce & Gabbana in Venedig legte die 30-Jährige in einem schwarz-weißen Polka-Dot-Kleid einen stylischen Auftritt hin.

Zu ihrem hochgeschlossenen und langärmeligen Midi-Dress kombinierte Spencer eine gelbe Handtasche und pinke Lackpumps mit niedrigem Blockabsatz. Ins Auge stachen außerdem ihre große schwarze Statement-Sonnenbrille und ein paar goldene Ohrstecker. Ihre schulterlangen, blonden Haare trug sie glatt und offen.