Kuss zwischen Andreas Gabalier und Beatrice Egli: Was läuft zwischen den Schlager-Stars?

Läuft da was zwischen Beatrice Egli und Andreas Gabalier? In einem Interview hat sich der Sänger zu den erneut aufkommenden Gerüchten nach einem Kuss in ihrer Schlager-Show geäußert.

08. Juli 2022 - 16:54 Uhr | Agnes Kohtz

Strahlen nach der Show in die Kamera: Beatrice Egli und Andreas Gabalier © BrauerPhotos

Die Liebesgerüchte um Beatrice Egli und Andreas Gabalier reißen nicht ab. Durch ein Bussi in der "Beatrice Egli Show" wurden diese noch weiter angefeuert. Der Österreicher erklärte inzwischen, was es damit auf sich hatte. Der Schmatzer auf die Wange während seines Auftritts war für viele Zuschauer ein klares Zeichen: Da geht mehr zwischen den beiden Schlagerstars! In einem Interview mit der " " räumte Andreas Gabalier im Juni 2022 jedoch mit den Gerüchten auf und erklärte auch, warum Beatrice Egli wohl gar so erfreut war, ihn zu sehen. Moderatorin Beatrice Egli stürmt die Bühne – und busselt Andreas Gabalier So ist das Verhältnis zwischen Beatrice Egli und Andreas Gabalier "Das ist vollkommener Blödsinn! Tatsache ist, sie hat mich gebeten, dass ich in ihre Fernsehsendung kommen soll, weil sie drei Corona-Ausfälle hatte. Sie hat mich angerufen, weil sie noch einen großen Namen brauchte. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, weil ich anderweitig verpflichtet war, aber sie hat mir leid getan, sodass ich ihr den Gefallen getan habe. Darüber hat sie sich so gefreut, dass sie auf die Bühne gekommen ist und mir einen Schmatzer auf die Wange drückte." Und über Verhältnis zu Beatrice Egli sagte er: "Ich kenne sie zwar schon recht lange, aber gar nicht so gut. Und das ist auch alles." Ist Andreas Gabalier Single oder vergeben? Auch zweieinhalb Jahre nach der Trennung von Exfreundin Silvia Schneider gibt es laut Gabalier noch keine neue Frau an seiner Seite: "Ich genieße mein Single-Dasein. Hoffentlich gewöhne ich mich nicht noch mehr daran."