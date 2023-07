Kuss-Spiele: Cara Delevingne züngelt mit Freundin Minke in Wimbledon

Cara Delevingne und ihre Partnerin Minke tauschen auf der Wimbledon-Tribüne medienwirksam Zärtlichkeiten aus. Neben Zungenküssen gibt es auch allerlei Grimassen von Delevingne zu sehen.

Die Wimbledon-Tribüne scheint sich immer mehr zum Schaukasten und zur Spielwiese für Promis zu entwickeln. Auch das britische Model Cara Delevingne (30) besuchte am Montag die altehrwürdige Sportveranstaltung im Süden Londons und setzte sich für die Fotografen gekonnt in Szene zu setzen. Das eigentliche Spielgeschehen auf dem Rasen rückte dabei komplett in den Hintergrund.

Neben ihrer Freundin, der britischen Musikerin Minke (31), wurde Delevingne dabei unter anderem bei allerhand Grimassen abgelichtet. Außerdem küsste sie mehrfach medienwirksam ihre Freundin und schreckte dabei auch nicht vor dem massiven Einsatz ihrer Zunge zurück - natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern verbunden. Neben den beiden Turteltäubchen nahm unter anderem die britisch-amerikanische Schauspielerin Sienna Miller (41) Platz, die sich ebenfalls den Fotografen vor Ort präsentierte.

Cara Delevingne zeigt sich seit Anfang des Jahres mit Minke

Das 30-jährige Model Delevingne trug zu ihrem Tribünen-Auftritt einen übergroßen, beigen Blazer, den sie mit einer schwarzen Lederhose und einem schlichten schwarzen Oberteil kombinierte. Dazu trug sie klobige Stiefel, eine dunkle Sonnenbrille und eine schwarz-weiße Umhängetasche.

Für Delevingne und ihrer Partnerin Minke, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Leah Mason heißt, war es ein seltener gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit, den beide aber scheinbar trotz Blitzlichtgewitter genießen konnten. Das britische Supermodel, das sich selbst als pansexuell und genderfluid bezeichnet, zeigt sich nach zahlreichen Gerüchten seit Anfang des Jahres mit Minke an ihrer Seite.

Zuvor war das Model mit der US-amerikanischen Schauspielerin Ashley Benson (33) von Juni 2019 bis April 2020 offiziell liiert. Auch mit der Musikerin Annie Clark (40) und dem Hollywood-Star Michelle Rodriguez (44) war Delevingne bereits in einer Beziehung.