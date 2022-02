Kurzhaarfrisur bei Sonya Kraus: Krebskranke Moderatorin zeigt sich mit Perücke

Sonya Kraus hat offenbart, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Jetzt präsentiert sich die Moderatorin öffentlich mit einer Kurzhaarperücke. Hat sie durch die Chemotherapie ihre Haare verloren?

Krebsdiagnose, Brustamputation, Chemotherapie: Hinter Sonya Kraus liegen schwere Wochen. Wie die Moderatorin und Schauspielerin am Mittwoch offenbarte, ist sie an Brustkrebs erkrankt. Trotz dieser Schock-Nachricht zeigt sie sich auf Instagram gut gelaunt und präsentiert sich sogar mit einer neuen Frisur. Dabei handelt es sich jedoch um eine Perücke, wie sie erklärt.

Sonya Kraus trägt Perücke: Hat sie durch die Chemo ihre Haare verloren?

"Also heute mal wieder mit Fifi, wie ich ihn liebevoll nenne, meinen Deckel", sagt Sonya Kraus in ihrer Instagram-Story. "Es ist total geil, wenn man nur zwei Minuten braucht, um seine Haare zu frisieren." Grund für das künstliche Haarteil ist ihre Krebserkrankung, aber auch ihr Beruf.

Bislang hat Sonya Kraus durch die Chemotherapie nur wenig Haare verloren, wie sie im Gespräch mit "Bunte" verrät: "Dank der Kühlhaube, die die Durchblutung vermindert, so dass an der Kopfhaut weniger Chemo ankommt und die Haarwurzeln weniger geschädigt werden, habe ich sogar noch den Großteil meiner Haare."

Als Absicherung trägt sie allerdings für ihren Schauspiel-Job eine Perücke. Seit 2020 spielt die ehemalige "talk talk talk"-Moderatorin in der Webserie "Das Internat" mit. "Der Look passt perfekt zur Rolle, ist unfassbar praktisch und das Risiko, dass ich am letzten Drehtag vielleicht kaum noch Haare auf dem Kopf habe, wird damit umgangen", erklärt sie dazu.

Neue Frisur: Wie sieht Sonya Kraus ohne Perücke aus?

Sonya Kraus scheint durch ihre gesundheitliche Situation jedoch nicht den Humor verloren zu haben. Sie gibt in einem Instagram-Clip sogar Einblicke, wie es unter ihrer Perücke aussieht. "Meine eigenen Haare sind noch da drunter", sagt sie in dem Video und zeigt ihre echte Mähne.

Für öffentliche Auftritte kann sie im Moment allerdings nicht ohne ihren "Fifi" auftreten, denn ihre Haare darf sie nicht stylen. "Die muss man zart behandeln." Lockenstab und Glätteisen könne sie aktuell nicht einsetzen. "Sonst sind da gleich ein Büschel Haare in der Hand und das wollen wir ja nicht."

Seitdem die Schauspielerin ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, erhält sie von Fans, Followern und Promifreunden viel Zuspruch. "Du bist unsere Heldin, mein Schatz", schreibt Moderationskollegin Madita van Hülsen dazu. Von den positiven Nachrichten ist Sonya Kraus sehr gerührt und bricht in ihrem Instagram-Clip sogar in Tränen aus. "Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und zeigt mir, dass es tolle Menschen da draußen gibt."