Kurz vor wichtiger Operation: Daniela Katzenberger flieht aus Klinik

Daniela Katzenberger muss ins Krankenhaus. Die TV-Blondine leidet seit Jahren an starken Schmerzen und hat sich deshalb für eine Operation entschieden. Doch vor dem Eingriff bekommt sie plötzlich Panik.

Mit quietschenden Reifen brettert Daniela Katzenberger vom Parkplatz der Dorow-Clinik in Lörrach. Ehemann Lucas Cordalis bleibt mit verdutztem Blick zurück. Den Tränen nahe flieht Deutschlands bekannteste TV-Blondine vor einer Operation, die ihr eigentlich helfen soll.

Zu große Brüste: Die XXL-Oberweite muss weg

2021 hatte sich Daniela Katzenberger ihre Brüste straffen und bei dieser Gelegenheit auch gleich größere Implantate einsetzen lassen. Diese Entscheidung entpuppte sich jedoch als großer Fehler, denn seit knapp zwei Jahren leidet sie darunter. Die Folge ihrer Körbchengröße E waren starke Schmerzen im Bereich der Schultern, Nacken und auch Kopf. Täglich musste die 39-Jährige deshalb Medikamente einnehmen.

Nach langem Überlegen und vielen Zweifeln hat sich Daniela Katzenberger dafür entschieden, ihre Brüste verkleinern zu lassen. Am Tag des Eingriffs packt sie aber die Angst. Noch bevor sie die Klinik betritt, schnappt sie sich den Autoschlüssel von ihrem Ehemann, packt kurzerhand Tochter Sophia ein und düst auf und davon. "Das wars", sagt sie mit zittriger Stimme in der neuen Episode ihrer Reality-Sendung "Daniela Katzenberger". "Ich kann es nicht mehr ignorieren. Ich fühle mich nicht gut, also mache ich den Schei* auch nicht."

Nach Fluchtversuch: Erneute Beauty-OP für Daniela Katzenberger

Wie sehr die Kult-Blondine sich vor dem Eingriff fürchtet, wird deutlich, als sie die installierte Kamera in ihrem Auto entfernt. Normalerweise lässt sich die Katze in sämtlichen Lebenslagen von ihrem TV-Team begleiten – doch ihre Panik will sie nicht mit den Zuschauern teilen. Lucas Cordalis verweilt währenddessen vor dem Krankenhaus und versucht, seine Ehefrau am Telefon zu beruhigen. Seine Worte haben Erfolg. Daniela Katzenberger kehrt nach ihrem kurzen Fluchtversuch wieder zurück.

Am Ende geht dann doch alles gut aus. Nach einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt wagt sie schließlich den Gang in den OP-Saal – und ist danach über das Ergebnis begeistert.

Vorher-Nachher-Vergleich: Rechts hat Daniela Katzenberger noch ihre großen Implantate, links zeigt sie nach der OP. © Screenshot RTL+

Ihre Reaktion vor dem Eingriff ist ihr im Nachhinein etwas unangenehm: "So eine peinliche Fluchtaktion. Aber ich habe die Minuten noch gebraucht, um mich zu entscheiden." Das Dekolleté von Daniela Katzenberger ist um zwei Körbchengrößen geschrumpft. Von insgesamt 1100 Gramm wurde das Gewicht der Implantate auf 650 Gramm reduziert. Und das Ergebnis? Die 39-Jährige ist endlich ihre Schmerzen los.