Kurz vor der "Tagesschau": Judith Rakers Haare sind grün

Was ist denn bei Judith Rakers passiert? Kurz vor ihrem Auftritt für die "Tagesschau" sind die Haare der Moderatorin grün verfärbt. Wer sie damit reinlegen wollte...

Seit fast 70 Jahren zählt die "Tagesschau" zu den seriösesten Nachrichtensendungen Deutschlands. Da gilt es schon als Fauxpas, wenn ein Sprecher ohne Krawatte vor die Kamera tritt. Was aber passiert, wenn eine Kollegin kurz vor der Sendung mit grünen Haaren erscheint? Das musste jetzt Judith Rakers erleben.

Kurz bevor die Moderatorin live die "Tagesschau" sprechen sollte, färbte sich ihre blonde Mähne grün. Hatte die Stylistin in der Maske einen Fehler gemacht? Nein, es lag am Team der Show "Verstehen Sie Spaß", die Judith Rakers mit der Aktion veräppelt haben. Versteckte Kameras zeichneten ihre Reaktion auf die verfärbten Haare auf.

Haare von Judith Rakers grün verfärbt: "Das ist ja schrecklich"

"Warum ist das grün", fragte die 44-Jährige ihre Haar-Stylistin schockiert beim Blick in den Spiegel. "Das kann doch nicht sein. Das sind ja richtige Flecken!" Bis zum Start der "Tagesschau" dauerte es noch 40 Minuten. Da Kollege Jan Hofer, der über die lustige Aktion eingeweiht war, nicht einspringen konnte, blieb für Judith Rakers nur der Gang zum Waschbecken, um die Farbe schnellstmöglich wieder auszuwaschen.

"Man, ich will nach Hause. Das ist ja schrecklich", jammerte die Moderatorin, während die Stylistin ihr die Haare wusch. Nach der Auflösung der Aktion konnte sie allerdings darüber lachen und war auch Jan Hofer nicht böse, dass er sie aufs Glatteis geführt hatte: "Er hat den Schalk im Nacken, man hat es ja gesehen, er hat voll durchgezogen." Wie Judith Rakers mit grün gefärbten Haaren aussieht und ob sie so tatsächlich die "Tagesschau" moderieren musste, sehen Sie am Samstag (19. Dezember) in der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß".