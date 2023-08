Kurioser Vorfall bei Schloss Windsor: Striptease vor König Charles Haustüre – Polizei schnappt halbnacktes Onlyfans-Model

Es ist ein ungewohntes Bild des Windsor Castles: am Mittwoch suchte sich OnlyFans-Model Isabelle Berry die Mauer des englischen Königshauses für ihr Halbnackt-Shooting aus. Anwohner und Polizisten waren nicht begeistert vom Anblick. War König Charles zu diesem Zeitpunkt zu Hause?

Die 33-jährige Isabelle Berry aus Eton, Berkshire sorgte am Mittwoch für ordentlich Trubel vor dem englischen Königshaus. Vor den Augen der Touristen hatte sich das OnlyFans Model bis auf einen schwarzen Prada-Bikini und einer getönter Sonnenbrille ausgezogen und vor dem Windsor Castle posiert. Auf Instagram teilte sie ihre Bilder mit ihren Fans.

Auf dem Rasen vor dem 900 Jahre alten Schloss posierte die 33-Jährige für ein Fotoshooting. Zur Mittagszeit war das Model von ihrem Haus in Windsor losgefahren, entledigte sich in ihrem geparkten Auto ihrer Jogginghose und ihres Kapuzenpullis und lief dann in ihrem Prada-Zweiteiler zum 900 Jahre alten Curfew Tower.

Polizisten ermahnten das OnlyFans-Model: "Sie haben mir eine Standpauke gehalten"

Vor Ort schritt die Polizei ein und ermahnte Isabelle Berry. "Sie sagten, ich dürfe den Rasen nicht betreten und müsse mich bedecken, sonst könnten sie mich verhaften, vielleicht wegen unsittlicher Entblößung, weil es ein Tanga war", sagte sie gegenüber der englischen Boulevardzeitung " ". "Sie sagten, es sei nicht angemessen, also habe ich mich angezogen, weil ich nicht verhaftet werden wollte, und bin dann weggefahren."

"Werft sie in den Turm" – Halb-Nackerte schockiert vor Schloss Windsor

Obwohl einige der umstehenden Besucher belustigt Fotos des Models machten, waren nicht alle von Isabelles Stunt begeistert. Einer sagte, sie wäre im Mittelalter für ihr Fotoshooting "in diesem Turm eingesperrt" worden. Eine Anwohnerin beklagte: "Dies ist eine königliche Stadt, nicht Magaluf. Wir können nicht zulassen, dass sich die Leute so vor dem Schloss tummeln."

Das Model selbst nahm die Situation allerdings mit Humor, für ihre Fans macht sie solche Aktionen gerne. Sie fügte hinzu: "Meine Fans lieben es, wenn ich etwas anderes mache, deshalb bin ich ein Top-Creator."

OnlyFans-Modell entschuldigt sich König Charles und plant nächstes Shooting.

Windsor Castle, das jährlich 1,5 Millionen Besucher anzieht, ist auch der offizielle Wohnsitz des Königs und der Königin Camilla. Es wurde angenommen, dass König Charles und Königin Camilla nicht zu Hause waren, trotzdem sagte das Model: "Es tut mir leid, wenn ich den König verärgert habe." Weiterhin fuhr die Engländerin fort: "Aber wenn meine Fans es wollen, werde ich es tun – und ich wette, Prinz Andrew hätte sich nicht beschwert."

Die 33-Jährige erklärte, sie würde bereits für nächste ausgefallene Fotoshootings brainstormen: "Ich weiß, dass man das nicht tun sollte, aber es macht einfach Spaß. Ich mache solche Dinge ständig."