Als Model ist Natascha Ochsenknecht es gewohnt, sich optisch zu wandeln. Jetzt hat sie mit einem radikalen Schnitt überrascht – von ihrer langen Mähne ist nicht mehr viel geblieben.

So sieht Natascha Ochsenknecht nicht mehr aus – sie hat sich an eine neue Frisur getraut.

Top gestylt und meist einen frechen Spruch auf den Lippen – Natascha Ochsenknecht ist aus der deutschen Unterhaltungsbranche seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Als Model hat sie über die Jahre immer wieder extreme Wandlungen durchlaufen. Auch mit 61 Jahren traut sich die Mutter von Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht gerne an neue Looks und präsentiert jetzt ihre neue Frisur.

Natascha Ochsenknecht total verändert: Sie überrascht mit neuer Frisur

Bereits im November 2024 überraschte Natascha Ochsenknecht mit einer extremen Verwandlung. Von blonden, schulterlangen Haaren wechselte sie über Nacht zu einer dunklen XXL-Mähne und machte bei der Verleihung der "Blauer Panther"-Awards der ikonischen Filmfigur "Morticia Addams" alle Ehre. Jetzt hat die Ex von Schauspieler Uwe Ochsenknecht zur Schere gegriffen und zeigt sich in ungewohntem Style.

Am Mittwoch (8. Oktober) wurde in Berlin die Premiere der Grand Show "Blinded by Delight" gefeiert. Mit dabei war neben Star-Gästen wie Heidi Klum und Jean Paul Gaultier auch Natascha Ochsenknecht. Doch von ihrer glatten, sehr langen Haarpracht gab es keine Spur. Sie trägt ihre Frisur wieder wesentlich kürzer und wilder – statt zum Glätteisen greift sie nun wohl lieber zu Lockenwicklern.

Natascha Ochsenknecht zeigt sich mit wilder Locken-Mähne bei der Premiere von "Blinded by Delight". © BrauerPhotos/M.Nass

Kürzer und wilder: Natascha Ochsenknecht zeigt neuen Style

Auch von ihrer fast schwarzen Haarfarbe hat sich Natascha Ochsenknecht vorsichtig verabschiedet. Die Reality-Queen setzt aktuell auf einen sanfteren Braunton mit Balayage-Strähnchen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich am Donnerstag (9. Oktober) bei der Eröffnung eines neuen TK-Maxx-Stores in Berlin mit ihrer neuen Frisur.

Auch auf Instagram präsentiert Natascha Ochsenknecht ihren neuen Style. © Instagram/nataschaochsenknecht

Ob hinter dem veränderten Look etwa Stressbewältigung steckt? Immerhin hat Natascha Ochsenknecht in den letzten Wochen einiges mitmachen müssen. Nach der Versöhnung mit Sohn Jimi Blue wurde die Familie mit dessen Festnahme konfrontiert. Mehrere Wochen saß der Promi-Spross in Untersuchungs- und Auslieferungshaft, bevor er sich in Österreich vor Gericht wegen Betrugs verantworten musste. Am Ende kassierte er eine Geldbuße von 18.000 Euro – ein glimpflicher Ausgang für den ehemaligen Kinderstar. Seit 6. Oktober sitzt er im Container von "Promi Big Brother" 2025.