Kryptische Nachricht von Vanessa Blumhagen: Fans rätseln über "besonderen" Urlaub

Was hat Vanessa Blumhagen geplant? Mit einem Instagram-Post löst sie unter ihren Followern wilde Spekulationen aus. Wird die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin etwa bald Ja sagen?

Seit Jahren steht Vanessa Blumhagen für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" bereits vor der Kamera. Mittlerweile ist die VIP-Expertin selbst zu einem Promi geworden, auf Instagram folgen ihr über 180.000 Menschen. Mit einer kryptischen Nachricht hat sie jetzt für Aufsehen unter ihren Fans gesorgt. Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken?

Fans gratulieren Vanessa Blumhagen: "Alles Gute für die Hochzeit"

"Mein letzter Tag beim Frühstücksfernsehen vorm Urlaub! Vor einem ganz besonderen...", schreibt Vanessa Blumhagen in ihrem Posting. "Die nächsten Tage werden noch aufregend, aber dann geht's ab in den Süden!" Zahlreiche Follower sind sich sicher: Der TV-Star wird heiraten. In den Kommentaren wird bereits wild spekuliert. Fans schreiben unter anderem "Vielleicht sind das die Flitterwochen", "Es könnte jetzt die Hochzeit anstehen" und "alles Gute für die Hochzeit".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hochzeit bei Vanessa Blumhagen? Das sagt der "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star dazu

Vanessa Blumhagen hat eine Hochzeit bislang noch nicht bestätigt, macht in ihrer Instagram-Story aber eine verdächtige Andeutung: "Das große Wochenende steht ja bevor. Einige von euch haben ja schon ganz richtig geraten. [...] Es ist alles auf einem guten Weg." Klingt ganz danach, als ob die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin tatsächlich vor den Traualtar tritt.

Wer ist der Freund von Vanessa Blumhagen?

Ihr Privatleben hält Vanessa Blumhagen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem präsentierte sie im Juli 2020 den Mann an ihrer Seite. Wie er heißt und was er beruflich macht, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dass die beiden heiraten wollen, hat Vanessa Blumhagen allerdings im November 2020 auf Instagram bestätigt. Dazu postete sie ein Kussfoto mit ihrem Freund, zeigte stolz ihren Verlobungsring und schrieb dazu: "Aus vollem Herzen: JA!"