Krönung von Charles: Mit diesen Traditionen könnten die Royals brechen

Eine Krönung folgt in Großbritannien Jahrhunderte alten Traditionen. Einige wird König Charles bei seiner Zeremonie aber nicht beachten.

Vieles bei der Krönungszeremonie von König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey folgt Jahrhunderte alten Bräuchen. Einige andere Traditionen werden dabei vermutlich von den Royals gebrochen werden. Dazu zählt unter anderem die Kleiderwahl.

Trägt König Charles Uniform?

Charles könnte für seine Krönung angeblich ein Outfit wählen, das gegen die bisherige royale Tradition verstößt. Bei früheren Zeremonien trug der König Seidenstrümpfe und Kniehosen. Hochrangige Palastmitarbeiter seien aber der Meinung, das wirke zu veraltet, . Der neue britische Monarch könnte daher seine Militäruniform anlegen.

Kommt Prinz Louis in langer Hose?

Nicht nur für erwachsene Royals gibt es Richtlinien, was die Kleidung bei offiziellen Terminen angeht. Eine der Traditionen beim königlichen Nachwuchs lautet in Großbritannien: Die Jungs tragen Shorts bis sie etwa acht Jahre alt sind. Prinz Louis, der kleine Bruder von Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), ist erst fünf Jahre alt. Royal-Expertin Jennie Bond (72) , dass Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ihrem jüngsten Kind eine lange Hose für die Krönung erlauben werden. Alles andere wäre "seltsam" bei diesem Anlass, meint sie.

Keine Krönungsgewänder für die Peers?

Mitglieder des House of Lords tragen traditionell ein spezielles Krönungsgewand, bestehend aus scharlachrotem Samt mit einem Kragen aus weißem Fell sowie Kopfschmuck, der ihren Rang im britischen Adel zeigt. aber angewiesen worden, bei der Krönung von Charles ein weniger pompöses Outfit zu wählen.

König Charles hat Monarchen aus dem Ausland eingeladen

Ein weiterer Bruch mit einer Jahrhunderte alten Tradition: Monarchen aus dem Ausland nehmen an der Krönungszeremonie von Charles teil. Zuvor war es Brauch, dass keine anderen Könige oder Königinnen bei der Krönung eines britischen Monarchen anwesend sind. Der Grund: Die heilige Zeremonie soll ein "intimer Austausch zwischen dem Monarchen und seinem Volk in der Gegenwart Gottes" sein,

Unter den rund 2.000 geladenen Gäste bei Charles' Krönung am 6. Mai sind unter anderem der schwedische König Carl Gustaf (76) und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (45). Auch König Felipe von Spanien (55) und Königin Letizia (50) reisen zu den Feierlichkeiten nach London. Fürst Albert von Monaco (65) hatte bereits öffentlich erklärt, er freue sich sehr, an der Zeremonie teilzunehmen: "Ich bin sicher, dass es eine unglaubliche und sehr bewegende Zeremonie werden wird",

König Charles und Camilla in moderner Kutsche

Auch bei der Kutschenwahl beschreiten Charles und seine Ehefrau Camilla (75), die ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt wird, neue Wege. Der König und seine Königin werden in einer Prozession, , in der Westminster Abbey ankommen. Das Paar wird für den Weg dem Palast zufolge die "State Coach Britannia" benutzen, eine geschlossene Kutsche mit sechs Pferden, die für das Diamant-Thronjubiläum von Elizabeth II. (1926-2022) 2012 gebaut wurde - und moderner und komfortabler ist als bisherige royale Kutschen. Im Anschluss an die Krönung wird eine weitere Prozession folgen. Dazu werden König Charles III. und Königin Camilla die "Gold State Coach" besteigen. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen - bei Elizabeth II. für beide Prozessionen.