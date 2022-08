Kritik für Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi wegen Kindererziehung: "Das ist Folter"

Anna-Maria Ferchichi hat vergangenes Jahr Drillinge zur Welt gebracht und ist damit achtfache Mutter. Mit Kindererziehung sollte sie sich demnach also gut auskennen. Das sieht ein Follower jedoch nicht so und attackiert die Ehefrau von Rapper Bushido.

Im Hause Ferchichi dürfte viel geboten sein, die Großfamilie kann fast schon eine komplette Fußballmannschaft stellen. Mit Rapper Bushido hat Anna-Maria sieben gemeinsame Kinder, aus einer früheren Beziehung kommt noch ein weiterer Sohn hinzu. Im November 2021 kamen ihre Drillinge zur Welt, um die sie sich liebevoll kümmert. Auf Instagram gibt die Schwester von Popstar Sarah Connor Einblicke in ihren Alltag als Mehrlingsmama. Doch nicht jeder Fan ist begeistert von ihrem Umgang mit den Babys.

Anna-Maria Ferchichi will Drillingen geregelte Schlafenszeiten beibringen

Anlass für Kritik gibt aktuell ein Posting von Anna-Maria Ferchichi, wie sie ihren Kleinen geregelte Schlafenszeiten beibringt. "Die drei haben gestern nur vormittags geschlafen und haben trotzdem sehr gut bis 19.15 Uhr durchgehalten", schreibt sie am Donnerstag (4. August) in ihrer Instagram-Story. "Heute haben wir das Schläfchen am Morgen 1,5 Stunden nach hinten geschoben (mit viel Ablenkung und Spielen) und lassen sie jetzt nur noch einmal am Tag schlafen."

"Das ist Folter": Heftige Erziehungskritik für Bushido-Ehefrau

Für diese Aussage wird die Ehefrau von Bushido von einem Follower heftig attackiert, wie sie ebenfalls in ihrer Story zeigt. "Ihr zögert den Schlaf hinaus für so kleine Wesen? Das ist Folter für die Kleinen", lautet eine Nachricht an sie. "Kein Wunder, dass die dann schlafen, die sind erschöpft und der Körper schaltet ab. Unfassbar."

Anna-Maria Ferchichi nimmt die Kritik gelassen und antwortet sogar nett darauf. "Da muss ich dir widersprechen. Es ist das genaue Gegenteil", rechtfertigt sich die 40-Jährige. "Sie [die Drillinge, d.R.] bekommen sanft einen Rhythmus beigebracht." Ihrer Meinung nach bräuchten Babys bei fast allen Dingen eine "sanfte Hilfe". Den Vorwurf der Folter bezeichnet sie als "überdramatisiert". Ob noch weitere Mütter Anna-Marias Umgang mit ihren Kindern beanstanden, ist nicht bekannt. Aber bei dem streitbaren Thema der Erziehung wird wohl davon auszugehen sein.