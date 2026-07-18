Kritik an "Immer wieder sonntags"-Absetzung: Stefan Mross' Ex nennt wichtigen Grund

Vor der finalen Absetzung von "Immer wieder sonntags" im Herbst meldet sich jetzt Stefanie Hertel zu Wort. Die Ex-Frau von Moderator Stefan Mross sieht das Show-Aus kritisch. Der AZ verrät sie den Grund.

Die Tage sind gezählt – in nur wenigen Wochen verabschiedet sich "Immer wieder sonntags" für immer. Das beliebte ARD-Schlagerformat wird im September abgesetzt. Moderator Stefan Mross war vom bevorstehenden Show-Aus zunächst geschockt. Jetzt blickt er nach vorne und verrät seine Pläne für die Zeit danach. Auch Stefanie Hertel ist wenig begeistert von der Absetzung. Im Interview mit der AZ zeigt sich die Ex-Frau von Mross getroffen.

Ex von Stefan Mross bedauert "Immer wieder sonntags"-Aus: "Wirklich schade"

Seit vielen Jahren gilt Stefanie Hertel bei "Immer wieder sonntags" als gerngesehener Dauergast. Im vergangenen August übernahm die 46-Jährige sogar für eine Ausgabe die Moderation, nachdem Stefan Mross einen familiären Schicksalsschlag zu verkraften hatte. Die im Chiemgau lebende Sängerin und ihr Ex-Mann pflegen seit der Trennung im September 2011 und der darauffolgenden Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis. "Es ist wirklich schade", meint Hertel nun in Bezug auf das "Immer wieder sonntags"-Aus. "Denn die Sendung hinterlässt eine große Lücke in der Fernsehlandschaft", so die Sängerin.

Stefanie Hertel kritisiert Absetzung: "Bühne für nachwachsende Talente verschwindet"

Hertel sieht die Absetzung kritisch: "Über viele Jahre gehörte 'Immer wieder sonntags' für unzählige Familien einfach zum Sommer und zum Sonntagvormittag dazu." Doch auch für die Künstler, die im Rahmen der Sendung auftreten, erfüllt das Format offenbar einen bedeutenden Zweck. Die Show habe stets eine Plattform geboten – nicht nur für etablierte Musiker. "Besonders traurig finde ich, dass damit eine wichtige Bühne für nachwachsende Talente verschwindet, die dort bisher die Chance auf erste Fernsehauftritte hatten", meint Stefanie Hertel enttäuscht in der AZ. Die Volksmusik- und Schlager-Sängerin betont: "Letztlich verlieren wir alle eine vertraute Musiksendung, die Künstler und Publikum über drei Jahrzehnte miteinander verbunden hat."

Stefanie Hertel war oft bei "Immer wieder sonntags" und ihrem Ex Stefan Mross zu Gast. © imago/Bildagentur Monn

Vor "Immer wieder sonntags"-Aus: Stefanie Hertel gleich zweimal zu Gast

Bevor "Immer wieder sonntags" vom Bildschirm verschwindet, wird Stefanie Hertel nochmals Gast sein. Gleich zweimal gibt die gebürtige Sächsin ihrem Ex die Ehre. Sowohl am 2. August als auch am 6. September – in der finalen Live-Ausgabe – dürfen sich die Fans auf einen Auftritt von Hertel freuen.

Natürlich hat die beliebte Sängerin im Sommer noch weitaus mehr auf dem Programm. Ende Juli steht Hertel in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" Rede und Antwort. In den Wochen darauf wird sie bei mehreren Schlagerfesten auftreten.

Wie ihr Ex-Mann arbeitet auch die 46-Jährige als Moderatorin. Regelmäßig führt die Blondine für Sendungen wie "Wenn die Musi spielt" durch den Abend. Stefanie Hertel verrät der AZ nun, dass sie sich vorstellen könnte, auch ein wöchentliches Format wie "Immer wieder sonntags" zu moderieren. "Wer würde so eine Chance nicht zumindest mit großer Freude prüfen?", so die Musikerin. "Ich genieße den direkten Austausch mit den Gästen und dem Publikum. Wer mich kennt, weiß, dass ich offen für Ideen bin, die ich spannend finde."

Auf der Bühne ist Stefanie Hertel in ihrem Element. © imago/Bildagentur Monn

Vorerst wird es zu einem solchen TV-Engagement jedoch nicht kommen. Hertel meint: "Im Moment bin ich mit so vielen verschiedenen Projekten beschäftigt, sodass ein wöchentliches Format in meinem Leben eher langfristig ein Thema sein könnte." Man darf gespannt sein, welche Möglichkeiten sich für die 46-Jährige künftig noch ergeben.