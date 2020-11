Krebs-Diagnose bei Frühstücksfernsehen-Star Benjamin Bieneck: Wie geht es ihm?

Promi-Experte Benjamin Bieneck, bekannt aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, leidet an Hodenkrebs. Jetzt spricht er erstmals öffentlich über die Diagnose. Wie geht es ihm?

Zuschauer des Sat.1-Frühstücksfernsehens sorgen sich um Benjamin Bieneck. Am Mittwochmorgen zeigte sich der beliebte Promi-Experte sichtlich gezeichnet mit Glatze im TV. Jetzt hat er bestätigt, dass er an Krebs erkrankt ist.

In der Frühstücksfernsehen-Webshow hat er jetzt öffentlich über die Diagnose Hodenkrebs und die Behandlung gesprochen. "Ich wurde operiert am 23. Juli diesen Jahres. Und bei mir war noch der Befund, dass der [Krebs, d.R.] schon gestreut hat." Mittlerweile hat "Benjie", wie viele Kollegen ihn liebevoll nennen, drei Chemotherapien hinter sich. Der Tumor konnte allerdings operativ entfernt werden.

Krebs bei Benjamin Bieneck: Wie geht es dem Promi-Experten?

Die Nebenwirkungen der Behandlung sieht man dem Promi-Experten an. Seine Glatze versteckt Benjamin Bieneck unter einer Basecap und er hat Augenbrauen und Wimpern verloren. Die Therapie scheint anzuschlagen, wie er weiter erzählt: "Es sieht alles gut aus, die Metastase ist irgendwie wahnsinnig geschrumpft. [...] In drei Monaten, also am 8. Februar, wird dann nochmal geschaut, ob die größer geworden ist. Aber meine Ärzte hier in München gehen davon aus, dass sich das nicht verändern wird."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Unterstützt wurde er in dieser schwierigen Zeit von Familie und guten Freunden, die sich um den Sat.1-Frühstücksfernsehen-Star gekümmert haben. Auf Instagram schreibt er dazu: "Manchmal macht einem das Leben einen kurzen Strich durch die Rechnung. Aber zum Glück gibts Freunde und Familie , die auch in meiner bisher schwersten Zeit an meiner Seite waren und es immernoch sind. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dafur bedanken soll, Leute! Außer mit ner riesen Party, sobald wir Corona im Griff haben."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Benjamin Bieneck: "Ich bin bald wieder der Alte"

Promi-Kollegen zeigen sich geschockt von Benjamin Bienecks Krebsdiagnose. Moderator Jochen Schropp schreibt dazu: "Oh, Benji, ich wusste nichts davon! Ich schicke Dir ganz viel gute Energie und eine fette pre-Corona Umarmung!" Auch weitere VIPs wie Ruth Moschner, Jo Weil und Charlotte Würdig senden "Benji" viele Genesungswünsche.

Auf Instagram zeigt sich der Promi-Experte gerührt von den vielen Nachrichten. "Vielen Dank für die Unterstützung. [...] Ich freue mich, dass so viele Anteil nehmen an der Geschichte. Ich bin bald wieder der Alte. Die Augenbrauen brauchen noch ein bisschen, aber es wird wieder."