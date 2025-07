Krasse Verwandlung: Sacha Baron Cohen zeigt sich als Muskelpaket

Sacha Baron Cohen ist kaum wiederzuerkennen. Für die Serie "Ironheart" mauserte sich der "Borat"-Star in Rekordzeit zum echten Muskelmann. Mit trainiertem Körper zierte er nun ein Magazin-Cover.

Sacha Baron Cohen trainierte sich in wenigen Wochen einen Muskelbody an.

Sacha Baron Cohen (53) hat sich für die Marvel-Serie "Ironheart" ordentlich in Form gebracht. Auf dem Cover des britischen präsentiert er einen durchtrainierten Bauch und muskulöse Arme. Von seinem Look als dünner "Borat" ist nichts mehr zu sehen.

Muskel-Transformation dauerte nur drei Wochen

In nur drei Wochen soll er sich in ein Muskelpaket verwandelt haben. Hilfe bei der Transformation bekam er von Promi-Trainer Alfonso Moretti. Wie Cohen , habe Matthew McConaughey (55) ihn an den Personal Trainer verwiesen. Während des ersten Videocalls musste Cohen dann gleich seinen Körper bis auf die Unterwäsche freilegen. "Er sah aus wie ein Lineal, von Kopf bis Fuß gerade", beschrieb Moretti ihn. Doch durch sein langjähriges Kickboxing machte Cohen es dem Trainer leicht. In ihm habe sich ein Athlet verborgen, urteilte Moretti.

Seine Anfangsaufgabe für den Schauspieler: 100 Liegestützen am Tag. Insgesamt reichten 25 Minuten pro Tag aus, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Auch an Drehtagen musste Cohen das jedoch einhalten. Schon nach zwei Wochen musste das Filmteam sein Kostüm ändern lassen - so drastisch hatte sich sein Körper geändert. Seinen "Borat"-Mankini könne er weiterhin tragen, bejahte Cohen. Er scherzte, er trage sogar ständig einen unter der Kleidung, für den Fall eines spontanen Borat-Auftritts.

"Bier durch Proteinshakes ersetzt"

In seiner Instagram-Story kommentierte Cohen die Fotos aus dem Magazin mit seinem üblichen Humor. "Das ist nicht KI-generiert, ich bin wirklich eitel genug, um das zu tun", schrieb er zu dem Cover-Bild. "Einige Stars greifen zu Ozempic, andere engagieren Privatköche, wieder andere nehmen Personal Trainer in Anspruch. Ich habe alle drei Optionen genutzt" erklärte er zudem. Ob das komplett ernst gemeint war, ließ er offen. In einer weiteren Story beschrieb er sich als "Mann mittleren Alters, der Bier durch Proteinshakes ersetzt hat".

Mit seinem durchtrainierten Körper zeigte sich Sacha Baron Cohen dann überraschend als Schurke "Mephisto". Den düsteren Charakter spielte er in der finalen Episode der ersten "Ironheart"-Staffel. Die bislang letzte Folge der Marvel-Serie zeigte Disney+ bereits am 1. Juli.