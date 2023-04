Kostüme bei "The Masked Singer" 2023: Welche Promis könnten hinter den Masken stecken?

Bald singen und tanzen wieder verkleidete Promis bei ProSieben, denn die Erfolgsshow "The Masked Singer" startet 2023 in die achte Staffel. Erneut werden wieder kreative Masken und Kostüme präsentiert, doch welche VIPs verbergen sich dahinter? Das Rätselraten um die geheime Identitäten hat bereits vor dem Start der Sendung begonnen.

Der ProSieben-Quotenhit "The Masked Singer" startet die achte Staffel.

"The Masked Singer" läuft 2023 bereits in der achten Staffel, zahlreiche Fans freuen sich auf den Start der neuen Ausgabe. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, wurden bereits die ersten Kostüme präsentiert. Auf Instagram ist bereits vor der ersten Folge das Rätselraten um die Promis angelaufen, die sich hinter den Masken verbergen könnten. Die AZ hat die neuesten Gerüchte und News rund um die beliebte ProSieben-Show.

Diese Kostüme stehen 2023 bei "The Masked Singer" auf der Bühne

Bislang wurden noch nicht alle Masken der neuen Ausgabe von "The Masked Singer" enthüllt. Der Sender ProSieben gibt sich geheimnisvoll und präsentiert bislang sechs Kostüme.

"The Masked Singer" 2023: Wann läuft die Show im TV?

Am 1. April wird "The Masked Singer" 2023 mit der ersten Folge auf Sendung gehen. Wie gewohnt wird jeden Samstag ein Promi-Kandidat seine Identität enthüllen müssen. Wie viele Folgen es geben wird, ist bislang nicht bekannt. Auch auf dem Streamingdienst "Joyn" kann die Show live verfolgt und sogar im Nachhinein noch gestreamt werden.

Promi-Kandidaten bei "The Masked Singer" 2023: Wie viele verkleideten Stars sind dabei?

Wer sich hinter den Masken verbirgt, ist bis zur großen Enthüllung auf der Bühne selbstverständlich geheim. Nur ein paar Mitarbeiter wissen Bescheid, darunter wohl auch Moderator Matthias Opdenhövel. Bereits in den vergangenen Staffeln war er über die Identitäten der Promis eingeweiht. Die Anzahl der verkleideten VIPs ist noch nicht offiziell bekannt. 2022 durften neun Kandidaten ihre Gesangskünste beweisen.

Welcher VIP ist der "Masked Singer"-Pilz?

Bei der neuen Staffel von "The Masked Singer" dürfte der Pilz eines der skurrilsten Kostüme sein. Mit riesigen, beinahe psychedelischen Augen und 10.000 Schuppen, die einzeln per Hand angefertigt wurden, verfolgt er laut ProSieben nur eine Mission: Er will zum Glückssymbol der erfolgreichen Show werden.

Wer ist der Pilz bei "The Masked Singer" 2023? © ProSieben/Willi Weber

In den Kommentaren auf Instagram glauben Fans, dass sich dahinter vielleicht das ehemalige Jury-Mitglied Samu Haber verbergen könnte. Jedes Jahr aufs Neue werden er und Rea Garvey in einem Kostüm vermutet. Andere wiederum setzen auf Autor und Vegan-Influencer Philipp Steuer.

Das Känguru bei "The Masked Singer" 2023: Welcher Promi trägt die Maske?

Über die Bühne von "The Masked Singer" wird 2023 ein Känguru hoppeln. Mit einem Gewicht von vier Kilogramm gehört es zu den leichtesten Kostümen der neuen Staffel. Trotzdem war es in der Herstellung nicht minder aufwändig, denn die Kostümbildner haben insgesamt 600 Stunden daran gearbeitet.

Ob das Känguru bei "The Masked Singer" 2023 gerne Schnapspralinen verzehrt? © ProSieben/Willi Weber

Im Netz kursieren auch schon Vermutungen, wer sich im Kostüm des Kängurus verstecken könnte. Unter anderem werden Jana "Urkraft" Pallaske und Nelson Müller genannt. Ein Name, der häufiger fällt, ist Autor Marc-Uwe Kling. "Ob das Känguru Schnapspralinen mag?", fragt sich ein Fan vorab.

Steckt ein Komiker im Waschbär von "The Masked Singer"

Pullunder, Kurzarmhemd und Hose mit Karomuster: Der Waschbär glänzt bei "The Masked Singer" nicht unbedingt mit modischen Highlights. In das Kostüm wurden über 300 Arbeitsstunden investiert, wie Maskenbauerin Marianne Meinl erklärt: "Wir haben die gesamte Maske mit Airbrush bearbeitet, damit das Gesicht vom Waschbär genauso süß aussieht wie das von einem echten Waschbären."

Der Waschbär singt 2023 auf der Bühne von "The Masked Singer". © ProSieben/Willi Weber

Aufgrund der Klamotte wird hinter dem Waschbären bereits vor dem Start der Show ein Comedian vermutet: Olaf Schubert. Tatsächlich erinnert der Style stark an den 55-jährigen Kult-Komiker.

Der Komiker Olaf Schubert. © dpa

Das Seepferdchen bei "The Masked Singer": Welcher Promi steckt dahinter?

Mit seinem Kostüm wird das Seepferdchen die Bühne zum Leuchten bringen. Wie die Macher der Show verraten haben, sind die Schuppen mit fluoreszierender Farbe besprüht, wodurch die Maske im Dunkeln in Regenbogenfarben schimmert. Etwa 600 Stunden wurden in die Fertigstellung investiert. "Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Das Seepferdchen © ProSieben/Willi Weber

Auf Instagram äußern Fans bereits ihre ersten Vermutungen, wer sich hinter dem Seepferdchen verbergen könnte. Einige glauben, dass Topmodel Heidi Klum in das schillernde Gewand steigt, andere hoffen, dass Model und Ex-Dschungelcamper Papis Loveday darunter steckt. Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird in der Maske vermutet.

Wer ist der Igel bei "The Masked Singer" 2023?

Der Igel dürfte zu den aufwändigsten Kostümen zählen, denn dafür brauchten die Macher etwa 1.000 Stunden. Mehr als 10.000 Stacheln zieren seinen Rücken und wurden einzeln von Hand angefertigt.

Der Igel © ProSieben/Willi Weber

Für die Fans ist klar, dass bei dieser Aufmachung ein rockiger Promi wie Punk-Legende Nina Hagen, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß oder Udo Lindenberg dahinter stecken müssen.

Welcher VIP singt als der Schuhschnabel?

"Jede Feder und jede Schuppe wurde einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht", sagt die "Masked Singer"-Gewandmeisterin über den Schuhschnabel. Die XXL-Flügel haben eine Spannweite von 2,20 Metern und die Federn bestehen aus Thermoplastik. Damit ist das Kostüm zwar groß, aber nicht so schwer.

Der Schuhschnabel © ProSieben/Willi Weber

Hella von Sinnen und Tim Raue sind nur zwei Promis, die auf Instagram hinter dem Schuhschnabel vermutet werden. Doch ein Name fällt in den Kommentaren immer wieder: Robert Marc Lehmann. Ob sich der Meeresbiologe tatsächlich dahinter verbirgt, bleibt abzuwarten.