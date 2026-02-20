Korb für Heidi Klum: Freundin von Diego Pooth erteilt Absage

Heidi Klum legt aktuell bei "Germany's Next Topmodel" wieder mit ihrer Suche nach guten Mannequins los. Ihr Glück hat auch die Freundin von Diego Pooth versucht – doch dann erteilte sie der GNTM-Chefin eine knallharte Absage. Was steckt dahinter?

Ihren ersten TV-Auftritt feierte Louisa Büscher vergangenes Jahr an der Seite ihres Promi-Partners Diego Pooth bei "Let's Dance". Während sich der Sohn von Werbe-Ikone Verona Pooth souverän von Sendung zu Sendung tanzte und am Ende sogar als strahlender Sieger hervorging, jubelte sie ihm vom Rande des Parketts zu. Jetzt zog sie nach und präsentierte sich beim Casting von "Germany's Next Topmodel". Trotz positiver Kritik von Heidi Klum gab die Pooth-Freundin ihr einen Korb.

Promi-Freundin bei GNTM: Louisa Büscher nimmt zufällig an erster Folge teil

"Ja, ich war bei GNTM beim Casting", teilt Louisa Büscher in ihrer Instagram-Story mit. Ihre Teilnahme sei eher ein Zufall gewesen, wie sie erklärt. "Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass das die erste Folge ist." Die 22-Jährige sei davon ausgegangen, dass es sich dabei um ein Vor-Casting handle und sie habe schauen wollen, ob sie überhaupt eingeladen werde.

Doch dann die Überraschung: Heidi Klum war mit Designer Jean Paul Gaultier selbst vor Ort – das Promi-Duo schickte die Partnerin von Diego Pooth persönlich eine Runde weiter. Die Folge dazu wurde bereits am 12. Februar im TV ausgestrahlt.

Korb für Heidi Klum: Diego Pooths Partnerin will nicht weitermachen

Aus dem Spaß wurde für Louisa Büscher Ernst, sie musste plötzlich eine wichtige Entscheidung treffen: Soll sie ihr Glück bei GNTM versuchen oder sich auf ihren neuen Job konzentrieren, den sie einen Monat zuvor angetreten hatte? Die Wahl fiel ihr offenbar nicht schwer, denn es sei nie ihr Plan gewesen, als Model durchzustarten. Sie und Partner Diego Pooth hätten zu diesem Zeitpunkt auch Familiennachwuchs erwartet. "Und außerdem haben Diego und ich eine Woche nach dem Casting Daisy [ Hündin, d.R. ] abgeholt, die war da ja auch noch ein Baby." Deshalb erteilte sie Heidi Klum für den weiteren Verlauf der Sendung eine Abfuhr.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass eine Promi-Freundin am GNTM-Casting von Heidi Klum teilgenommen hat. 2015 stellte sich Parishee Towakolian, damals die Partnerin von Christine Neubauers Sohn Lambert Dinzinger jr., dem Model-Contest. Sie schaffte es unter die Top 50, kassierte dann aber den Rauswurf. Ob Louisa Büscher mehr Glück gehabt hätte? Vielleicht hat sie doch Blut geleckt und nimmt nächstes Jahr noch mal an GNTM teil.