Konsequenzen für Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags": Sender reagiert auf Warnung

Die letzte Saison von "Immer wieder sonntags" stellt Stefan Mross vor große Herausforderungen. Zur kommenden Show hat der Sender jetzt angekündigt, besondere Vorkehrungen getroffen zu haben. Was steckt dahinter?

Das Ende von "Immer wieder sonntags" rückt immer näher. Am Sonntag (28. Juni) wird die fünfte von insgesamt 13 Folgen der finalen Staffel in der ARD ausgestrahlt. Für Stefan Mross heißt es bald Abschied nehmen. Neuerungen im Format hat er kürzlich eine klare Absage erteilt – bis zur letzten Sendung soll alles so bleiben, wie es die Zuschauer gewohnt sind. Dennoch könnte in der kommenden Episode alles anders werden.

Wetterdienst warnt vor extremer Hitze: "Immer wieder sonntags" trifft Vorkehrungen

Der heiße Sommer hat Deutschland noch für einige Tage im Griff. Für das Wochenende sind im Europapark Rust, von wo aus "Immer wieder sonntags" ausgestrahlt wird, Temperaturen von bis zu 35 Grad vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor extremer Hitze. Das hat auch Auswirkungen auf die Produktion der beliebten Musik-Show, wie der produzierende Sender SWR der AZ mitteilt.

"Es werden diverse Vorkehrungen getroffen, um das Publikum, die Mitarbeitenden und die Bühnenkünstler:innen zu schützen", erklärt eine Sendersprecherin auf AZ-Anfrage. Wie werden Gäste und Zuschauer vor den hohen Temperaturen und Sonnenstrahlen geschützt? "Es wird freien Zugang zu Wasser geben. Außerdem wird mit Sonnenschirmen für mehr Schatten im Publikum gesorgt und es werden Fächer und Sonnenbedeckungen verteilt." Das Team von "Immer wieder sonntags" ist auch auf den Extremfall vorbereitet: "Zudem wird es einen verstärkten Sanitäter-Einsatz geben."

Anpassung für Stefan Mross geplant

Und wie geht Stefan Mross mit der Hitze während seiner eigenen Sendung um? Als Gastgeber steht er immerhin im Fokus und hat einen straffen Zeitplan, der durchaus körperlich anstrengend sein kann. Normalerweise präsentiert sich der Schlagerstar in seiner geliebten Tracht. Doch bei über 30 Grad im Schatten kann eine Lederhose schnell zum Problem werden. Die SWR-Sprecherin gibt Entwarnung: "Das Kostüm von Stefan Mross wird den Produktionsbedingungen angepasst."

Bereits am 21. Juni verzichtete Stefan Mross aufgrund der hohen Temperaturen auf seine geliebte Tracht. © imago/Ervin Monn

Am Sonntag treten in der Sendung von Stefan Mross Stars wie Ella Endlich (42), Olaf Berger (62) und G. G. Anderson (76) auf. Vor allem die Künstler in höherem Alter müssen vor der extremen Hitze auf der Bühne geschützt werden, weiß auch die Produktion von "Immer wieder sonntags". Die Sprecherin teilt der AZ dazu mit: "Um sichere Arbeitsbedingungen für die Bühnenkünstler:innen und alle anderen Beteiligten zu schaffen, wurden die Proben für die Sendung deutlich reduziert. Außerdem wird für zusätzlichen Schatten auf der Bühne gesorgt."

Scheint so, als sei das "Immer wieder sonntags"-Team gut auf das heiße Wetter im Europapark Rust vorbereitet. Für die nächste Sendung am 5. Juli werden dann hoffentlich bessere Wetterbedingungen erwartet.