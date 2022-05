Koks-Skandal! Mitglieder der royalen Leibgarde festgenommen

Kurz vor dem Platinjubiläum sind mehrere Mitglieder der Leibgarde der britischen Königin festgenommen worden. Die betroffenen Irish Guards werden nicht Teil der Paraden sein, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Kurz vor den großen Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) sind mehrere Mitglieder ihrer Leibgarde festgenommen worden. Das bestätigte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums.

Drogenhandel und Geldwäsche

In einem Statement hieß es demnach: "Als Teil einer geplanten Operation hat die königliche Militärpolizei sechs Soldaten der Irischen Garde und einen Veteranen der Coldstream-Garde wegen des Verdachts des geplanten Drogenhandels sowie Geldverleih und Geldwäsche festgenommen." Dabei soll es sich um Kokain handeln.

Festnahmen bei landesweiten Razzien

Keiner der betroffenen Soldaten würde an den für das Platinjubiläum der Königin geplanten Paraden teilnehmen, hieß es weiter. "Die Armee duldet keinerlei illegales oder betrügerisches Verhalten", fügt der Sprecher hinzu. Der Verdacht sei nun Gegenstand einer unabhängigen Untersuchung der königlichen Militärpolizei.

wurden die Verdächtigen am Mittwoch bei landesweiten Razzien in Hampshire, Berkshire, Nordwales und Nordirland festgenommen. Fünf Männer seien offenbar gegen Kaution freigelassen worden, zwei sollen noch in Haft sitzen.

Prinz William ist Befehlshaber der Irish Guards

Die Irish Guards wurden 1900 von Queen Victoria (1819-1901) gebildet und sind demnach heute die operativ aktivste Einheit der britischen Armee. Neben leichter Infanterie und dem Einsatz als Wachregiment nimmt die Garde an wichtigen Ereignissen wie Trooping the Colour oder dem Remembrance Sunday teil.

Seit 2011 ist Prinz William (39) Befehlshaber der Garde. Als solcher verlieh er dem Regiment vergangene Woche in Vorbereitung auf die diesjährige Trooping-the-Colour-Zeremonie am 2. Juni neue Farben.