Königin Silvia von Schweden muss Dubai-Reise wegen Krankheit absagen

Eigentlich hätte sie am Dienstag nach Dubai reisen sollen. Jetzt hat Königin Silvia von Schweden ihre Termine wegen Krankheit kurzfristig abgesagt.

Sorge um Königin Silvia von Schweden (77): Die Frau von König Carl XVI. Gustaf (75) hat ihre seit langem geplante Dubai-Reise, die am Dienstag (14. Dezember) hätte beginnen sollen, kurzfristig abgesagt. Der Grund: Die 77-Jährige ist erkältet, wie der Palast bestätigt hat. Zunächst sind Gerüchte um eine mögliche Corona-Infektion aufgekommen, da Königin Silvia am vergangenen Freitag (10. Dezember) noch die Verleihung der diesjährigen Nobelpreise in Stockholm besucht hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Eine Palast-Sprecherin erklärte jedoch auf Nachfrage, dass die Königin einen Corona-Test gemacht habe und das Ergebnis negativ sei. König Carl XVI. Gustaf muss die Reise nach Dubai nun allein bestreitet. Dort besucht er vom 14. bis 16. Dezember die Expo 2020, um sein Heimatland zu vertreten.