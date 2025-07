Königin Máxima jubelt mit jüngster Tochter bei EM-Spiel in Luzern

Was für ein royales Mutter-Tochter-Duo: Königin Máxima und Prinzessin Ariane haben die niederländische Frauen-Nationalmannschaft bei ihrem ersten Gruppenspiel der EM 2025 in Luzern unterstützt. Mit Erfolg.

Königin Máxima (54) und ihre jüngste Tochter Prinzessin Ariane (18) haben einen besonderen Mutter-Tochter-Ausflug unternommen: Sie besuchten am 5. Juli das erste Spiel der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Die royalen Damen im Luzerner Allmend-Stadion brachten den Kickerinnen wohl Glück - denn sie zeigten sich auf dem Platz stark und gewannen 3:0 gegen Wales.

Die walisische Mannschaft hatte am Samstagabend ihr EM-Debüt, was der britische Thronfolger Prinz William (43) via Instagram-Story als "stolzen und historischen Moment für den walisischen Fußball" würdigte. Doch gegen die Niederländerinnen hatten sie keine Chance.

Die Königin jubelt in Orange

Auf sind Máxima und Ariana gut gelaunt auf der Tribüne zu sehen. Während die Königin die niederländische Nationalfarbe trug und ein orangefarbenes Kleid gewählt hatte, erschien ihre Tochter in weißer Bluse und einer dunklen Hose. Ariane winkte aber den ebenfalls nach Luzern angereisten rund 3.000 niederländischen Fans mit einem orangefarbenen Schal zu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Niederländische Royals im sportlichen Einsatz

Nicht nur von der Tribüne aus feuerte das royale Duo die Mannschaft an. Im Backstage-Bereich gab es auch persönliche Gespräche mit den Spielerinnen. Die niederländischen Royals zeigen sich immer wieder bei sportlichen Anlässen wie etwa 2024 bei den Olympischen Spielen in Frankreich und beim Europameistertitel der Oranje-Frauen 2017 in den Niederlanden. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer im vergangenen Jahr in Deutschland war die königliche Familie hingegen nicht anwesend. König Willem-Alexander (58) wäre laut niederländischer Medien zum Finale gekommen. Doch die Niederlande verloren im Halbfinale mit 1:2 gegen England.

Ob die Royals bei weiteren Spielen in der Schweiz anwesend sein werden, bleibt abzuwarten. Bei den übrigen zwei Spielen der Gruppenphase am Mittwoch gegen England und am Sonntag gegen Frankreich sollen die Königin und Ariane jedenfalls wohl nicht dabei sein.