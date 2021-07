Königin Máxima begeistert mit einem außergewöhnlichen Hut

Die niederländischen Royals sind auf Staatsbesuch in Deutschland. Dabei präsentierte Königin Máxima einen Hut, der für Aufsehen sorgte.

Königin Máxima der Niederlande (50) ist bekannt für ihre modischen Auftritte, und auch bei ihrem Deutschlandbesuch sorgen ihre Outfits für Aufsehen. Zusammen mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (54) traf die 50-Jährige am zweiten Tag ihrer Deutschlandreise unter anderem auf Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (78).

Máxima präsentierte dabei einen ausladenden Hut im floralen Design, das an Herbstlaub erinnert. Dazu trug sie ein farblich darauf abgestimmtes, wadenlanges Kleid in Karamellbraun und hellbraune, spitze Pumps. Unter ihrem ausgefallenen Kopfschmuck kamen zudem Hängeohrringe zum Vorschein. Dezentes Make-up und eine elegante Hochsteckfrisur rundeten ihren Look ab.

Dreitägiger Besuch

Königin Máxima und König Willem-Alexander sind am Montag (5. Juli) in Berlin eingetroffen. Der Besuch der Royals, der im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, endet am morgigen 7. Juli.