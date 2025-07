Königin Camilla staunt in Wimbledon - und plaudert mit Hugh Grant

Königin Camilla nahm zum Viertelfinale Platz in der Royal Box am Centre Court. Sie fieberte mit der Schweizerin Belinda Bencic und fachsimpelte mit Hugh Grant.

© GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Belinda Bencic schreibt Tennis-Geschichte: Als zweite Schweizerin des berühmten Turniers steht sie erstmals in ihrer Karriere im Wimbledon-Halbfinale und brillierte vor den Augen eines königlichen Gastes: Königin Camilla (77) verfolgte das spannende Spiel.

Am zehnten Tag des Tennisturniers nahm wieder ein Mitglied der königlichen Familie Platz in der Royal Box, die königliche Loge für Prominente, Sportler und vor allem Mitglieder des Königshauses: Die Frau von König Charles III. (76) beehrte den Wettstreit auf dem Centre Court. Die Königin wurde laut von Tennislegenden begrüßt und traf Mitarbeiter des Turniers, als sie in Wimbledon ankam, um das Viertelfinale des Tages zu sehen.

Nachdem sie einen Witz mit der amerikanischen Tennisheldin Billie Jean King (81) geteilt hatte, unterhielt sie sich im weißen Sommerkleid mit animalisch-verspielten Print vor seinem Spiel mit Tennis-Ass Novak Djokovic (38) und wünschte viel Erfolg.

Auf einen Plausch mit Hugh Grant

Dicht hinter ihr in der exklusiven Loge saß Schauspieler Hugh Grant (64). Camilla soll sich während der Viertelfinal-Partie zeitweise angeregt mit dem smarten Briten unterhalten haben. Der Star aus der "Bridget Jones"-Reihe brachte die Schweizerin auf dem Platz hingegen nicht aus dem Konzept. Knapp 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella setzte sich die 28-Jährige gegen die Russin Mirra Andrejewa (18) durch.

Wo war König Charles?

Der König hatte nach dem gestrigen Staatsbankett zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (72) das Paar heute Morgen gebührend verabschiedet. Für die Première Dame gab es zum Abschied einen Handkuss vom britischen Monarchen, wie Bilder aus Windsor gezeigt haben. Zuvor führten der König und Camilla ihre Gäste aus Frankreich noch über das Gelände von Schloss Windsor. hat, besuchten sie unter anderem ein Pferd, das der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gehört hat.