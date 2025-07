Königin Camilla bedankt sich für die Geburtstagsglückwünsche

Königin Camilla freut sich über die Glückwünsche zu ihrem 78. Geburtstag. Der Palast markiert den Ehrentag nun mit einem weiteren neuen Porträt, das Camilla im Garten ihres Privathauses und bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen zeigt.

Königin Camilla feiert am heutigen Donnerstag ihren 78. Geburtstag. Der Buckingham-Palast hat nun ein weiteres neues Porträt der Ehefrau von König Charles III. (76) geteilt, mit dem sie sich öffentlich für die Glückwünsche bedankt.

Königin Camilla bedankt sich für Glückwünsche

Wie bereits das traditionelle Vorab-Geburtstagsporträt, das der Palast zu jedem Geburtstag der Royals teilt, Camilla im Garten ihres Privathauses in Wiltshire. Camilla trägt darauf ein türkisfarbenes, tropisch gemustertes Blusenkleid mit Flamingos und sitzt mit einem aufgeschlagenen Buch auf einem Gartenstuhl. "Danke für die wundervollen Glückwünsche zum 78. Geburtstag von Ihrer Majestät heute", heißt es dazu mit einem Luftballon-Emoji.

Bei dem Buch, das Camilla in den Händen hält, handelt es sich um "The Grey Wolf" von der kanadischen Autorin Louise Penny. Camilla ist begeisterte Leserin und setzt sich seit Jahren für die Förderung von Literatur und Lesekompetenz ein. Als Schirmherrin diverser Leseinitiativen - darunter das Projekt "Royal Reading Room", das sie 2021 ins Leben rief - stellt sie regelmäßig ihre persönlichen Buchempfehlungen vor und lädt Leserinnen und Leser ein, sich literarisch auszutauschen.

Am Mittwoch hatte der offizielle Instagram-Account der Royal Family bereits im selben Outfit veröffentlicht. Darauf lehnt die Königin an einem Zaun und blickt grinsend in die Kamera. Die Bilder seien diesen Monat im Garten von Ray Mill House, Camillas privatem Haus in der Grafschaft Wiltshire entstanden. Als Fotograf ist der langjährige Royal-Fotograf Chris Jackson angegeben.

Das Haus, das Camilla regelmäßig als Rückzugsort am Wochenende nutzt, kaufte sie 1996 nach ihrer Scheidung. Es befindet sich nur rund 15 Minuten Autofahrt entfernt von Charles' Landsitz Highgrove House.

William und Kate gratulieren Camilla

Öffentliche Glückwünsche für Camilla kamen auch von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Der offizielle Instagram-Account des Paares teilte das Porträt in einer Story und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an Ihre Majestät!"

Wie Camilla ihren Geburtstag dieses Jahr verbringt, ist nicht bekannt. Am Vortag war sie noch viel beschäftigt und für mehrere Termine in Devon unterwegs, unter anderem besuchte sie ein Kinderhospiz.