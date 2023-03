König Charles und Queen Consort Camilla: Im ICE ins verregnete Hamburg

König Charles und Queen Consort Camilla sind im ICE von Berlin nach Hamburg gereist. Dort stehen am Nachmittag noch einige Programmpunkte für die Royals an, bevor sie zurück nach Großbritannien reisen.

König Charles III. (74) ist für sein Engagement in Sachen Umweltschutz bekannt. Passend dazu reist er mit Gattin Camilla (75) am letzten Tag seines Deutschlandbesuchs per Zug von Berlin nach Hamburg. Das royale Paar saß in einem regulären ICE, allerdings in einem für sie abgesperrten Wagen, Erwartet wurden sie in Hamburg bei regnerischem Wetter von Bürgermeister Peter Tschentscher (57) und seiner Frau Eva-Maria.

In Hamburg werden Charles und Camilla zum Abschluss ihrer Reise unter anderem das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" sowie das Mahnmal St. Nikolai besichtigen. Das Königspaar wird sich zudem ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Auf dem Rathausmarkt warten laut NDR schon zahlreiche Menschen auf die Royals.

Abschluss der Reise

Am Nachmittag wird der König mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) dann eine Bootsfahrt im Hafen unternehmen, während Camilla mit Steinmeiers Frau Elke Büdenbender (61) eine Grundschule besucht. Zudem wird es einen Empfang auf Einladung der Britischen Botschaft geben.

Zuvor waren Charles und Camilla zwei Tage in Berlin. Dort gab es ihnen zu Ehren unter anderem ein Staatsbankett. Der König hielt am Donnerstag zudem eine Rede im Bundestag.