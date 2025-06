König Charles und Königin Camilla feiern erneut bei Royal Ascot

Die königliche Familie ist erneut beim Pferderennevent Royal Ascot vertreten. Am Mittwoch begleitet Prinz William den König und die Königin, während Kate kurzfristig absagen musste.

Königin Camilla (77) und König Charles (76) sind gemeinsam mit Prinz William (42) per Kutsche beim Pferderennevent Royal Ascot angekommen. Camilla erschien zu der Veranstaltung am Mittwoch in einem grünen Outfit. Sie trug ein smaragdfarbenes Krepp-Seidenkleid von Anna Valentine, kombiniert mit einem ebenfalls grünen Hut von Philip Treacy und einer grünen Brosche mit Diamanten, die einst Queen Elizabeth II. (1926-2022) gehörte. Charles III. und Königin Camilla waren bereits am Dienstag vor Ort.

Prinz William, der wie sein Vater traditionell mit Zylinder und Frack erschien, muss am heutigen Mittwoch bei Royal Ascot auf seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) verzichten. Sie hatte ihre geplante Teilnahme kurzfristig abgesagt. Die 43-Jährige, die im vergangenen Jahr gegen eine Krebserkrankung kämpfte, versuche bei ihrer Rückkehr zu ihren öffentlichen Auftritten "das richtige Gleichgewicht zu finden", heißt es unter Berufung auf Quellen aus dem Palast. Die Prinzessin soll enttäuscht sein, dass sie die Veranstaltung in Berkshire verpasse.

Prinz William hat nicht nur die royale Verwandtschaft dabei

Prinz William, der Preise überreichen soll, bekommt bei dem Event aber Unterstützung aus Kates Familie. Ihre Mutter Carole Middleton (70) ist vor Ort - zusammen mit ihrer Schwiegertochter Alizee Thevenet, der Ehefrau von Kates Bruder James Middleton (38). Carole Middleton erschien in einem hellen Kleid mit floralem Muster, das britischen Medienberichten zufolge vom Label ME + EM stammt, mit passender Kopfbedeckung. Thevenet trug ein mintfarbenes Gingham-Kleid.

Ebenfalls anwesend aus Prinz Williams royaler Verwandtschaft sind den Berichten zufolge Herzogin Sophie (60) - im weißen Kleid mit Blümchenmuster - und ihr Ehemann Prinz Edward (61) sowie Prinzessin Anne (74) mit Ehepartner Timothy Laurence (70) oder Zara (44) und Mike (46) Tindall. Auch Birgitte, die Herzogin von Gloucester (78), wurde bereits gesichtet.