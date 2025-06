König Charles und Königin Camilla bei Royal Ascot im Familienkreis

Während Prinzessin Kate gestern kurzfristig absagen musste, erschienen König Charles und Königin Camilla an Tag drei mit zahlreichen Familienmitgliedern bei Royal Ascot.

König Charles und Königin Camilla fuhren einmal mehr traditionsgemäß per Kutsche vor.

Bei strahlendem Sonnenschein und schwülen 29 Grad Celsius verwandelte sich Royal Ascot am Donnerstag in eine große Familienfeier der britischen Royals. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) kamen am dritten Tag der traditionsreichen Pferderennen nicht allein - sie brachten einen Großteil ihrer nächsten Verwandten mit, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet.

Royaler Familienauflauf beim Pferderennen in Ascot

In der traditionellen Kutschenprozession teilten sich Charles' Schwester Prinzessin Anne und ihr Ehemann, Vize-Admiral Sir Tim Laurence, eine Kutsche mit Prinz Edward und seiner Ehefrau, Herzogin Sophie. Eine weitere Kutsche war Charles' Nichte Prinzessin Beatrice und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi vorbehalten. Den Abschluss bildeten Zara Tindall, die Tochter Prinzessin Anne, und ihr Mann Mike, der ehemalige Rugby-Profi.

Der dritte Tag von Royal Ascot, früher als "Ladies Day" bekannt, heißt heute Gold Cup Day. Das zweieinhalb Meilen lange Rennen gilt als eines der bekanntesten der gesamten Woche. Zur Vergabe der Trophäen waren Schauspieler Joseph Fiennes, Model Jerry Hall und 80er-Jahre-Popstar Chesney Hawkes anwesend.

Das Traditionsevent ist fester Bestandteil des royalen Sommerkalenders. Das Royal Ascot findet in diesem Jahr vom 17. bis 21. Juni statt. Über die Rennwoche verteilt werden um die 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Viele kommen wohl auch, um vielleicht einen Blick auf den König und dessen Familie oder den ein oder anderen Star zu erhaschen.

Prinzessin Kate sagte am Tag zuvor kurzfristig ab

Der royale Auftritt erfolgte nur einen Tag, nachdem Prinz William ohne Ehefrau Prinzessin Kate bei den Rennen erschienen war. Die 43-Jährige hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Sie versuche bei ihrer Rückkehr zu ihren öffentlichen Auftritten "das richtige Gleichgewicht zu finden", heißt es unter Berufung auf Quellen aus dem Palast.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Kate Royal Ascot verpasst, als sie sich einer Chemotherapie unterzog. Im März 2024 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie gegen Krebs behandelt wird. Im September desselben Jahres teilte sie in einer Videobotschaft mit, dass ihre Chemotherapie beendet sei.