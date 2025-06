König Charles trifft auf Prinz Harry und Meghans Hochzeitschor

Bei seinem Besuch des SXSW London Festivals in Shoreditch begegnete König Charles dem Kingdom Choir - jenen Sängern, die 2018 bei der Hochzeit seines Sohnes Prinz Harry mit Herzogin Meghan aufgetreten waren.

König Charles III. (76) stand am Donnerstagmorgen in Shoreditch ausgerechnet dem Kingdom Choir gegenüber. Dabei handelt es sich um jenen Gospelchor, der vor sieben Jahren bei der Hochzeit seines Sohnes Prinz Harry (40) mit Meghan Markle (43) gesungen hatte. Eine schicksalshafte Begegnung in Zeiten, in denen die Beziehung zwischen dem Monarchen und den Sussexes angespannt bleibt.

Der Chor empfing Charles mit einer Darbietung beim South by Southwest London Festival (SXSW London) in Ely's Yard. Bilder zeigen den britischen Monarchen - mit einem Schirm gegen das typische englische Regenwetter geschützt - lachend im Gespräch mit Eva Omaghomi, einer der Chorleiterinnen.

Erinnerungen an glückliche Zeiten

Der Kingdom Choir hatte 2018 mit seiner berührenden Interpretation von "Stand by Me" für Gänsehautmomente bei der royalen Hochzeit von Harry und Meghan in der St. George's Chapel von Schloss Windsor gesorgt. Damals war im britischen Königshaus noch alles in bester Einigkeit. Die Hochzeit gilt heute aber als Wendepunkt: Nur zwei Jahre später trat das Ehepaar von seinen royalen Pflichten zurück und verließ Großbritannien in Richtung Kaliforniern. Seitdem gelten die Fronten zwischen Harry, seinem Vater und Bruder Prinz William (42) als extrem verhärtet.

Beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Hochzeitssängern ließ sich Charles davon aber nichts anmerken. Das SXSW London ist ein Kultur-, Technologie- und Kreativitätsfestival, das aufstrebende Künstler und innovative Projekte durch Diskussionen, Ausstellungen und Networking-Events unterstützt - eine Herzensangelegenheit für den König, der sich für die Förderung junger Talente einsetzt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben dem Kingdom Choir erwarteten den 76-Jährigen auch politische Größen: Die britische Vize-Premierministerin Angela Rayner und der Londoner Bürgermeister Sir Sadiq Khan begrüßten ihn bei der Veranstaltung.