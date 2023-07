König Charles III.: Zum Charity-Jubiläum schneidet er den Kuchen an

König Charles III. hat zusammen mit Vertretern wohltätiger Organisationen auf dem Gelände des Clarence House das lange Bestehen seiner Stiftung gefeiert. Er schnitt höchstpersönlich den Kuchen an.

König Charles III. hat den "The Prince of Wales's Charitable Fund" schon 1979 gegründet.

Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern mehrerer gemeinnütziger Organisationen hat König Charles III. (74) das langjährige Bestehen seines "The Prince of Wales's Charitable Fund" gefeiert. Die Stiftung wurde bereits 1979 gegründet und hat laut eigener Angaben alleine in den vergangenen 20 Jahren mehr als 70 Millionen Pfund für wohltätige Zwecke ausgeschüttet - darunter unter anderem für Umwelt-, Bildungs- und Gesundheitsprojekte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Garten des Clarence House begrüßte der König nicht nur einige Repräsentanten der bereits unterstützten Organisationen, sondern ließ es sich auch nicht nehmen, höchst persönlich einen Kuchen anzuschneiden. Man freue sich auf einen "fabelhaften Nachmittag", an dem "vier Jahrzehnte gemeinnützigen Einflusses" gefeiert würden, hieß es im Vorfeld der Veranstaltung .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das "Coronation Food Project"

Im Rahmen der Feier wurde auch eine neue Maßnahme angekündigt, das "Coronation Food Project". Teilnehmende Organisationen werden demnach Obst und Gemüse, das sonst auf einer Mülldeponie landen würde, an bedürftige Menschen verteilen. Man baue damit auf vorangegangene Projekte auf, teilen die Royals auf ihrer Homepage mit. So habe man etwa ermöglicht, dass hunderte Tafeln und Gemeindezentren in ganz Großbritannien mit Kühlschränken und Gefriertruhen ausgestattet werden.

Erst im Juni hatten sich Prinz William (41) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), Medienberichten zufolge für eine Tafel in Wales eingesetzt. Sie sollen angeboten haben, Lebensmittel zu ersetzen, die zuvor gestohlen worden waren. Auch Ortsansässige hatten nach dem Einbruch demnach gespendet.