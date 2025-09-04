AZ-Plus

Klum-Ex Vito Schnabel: Seltener Auftritt mit Ehefrau Helena

Ein seltenes Bild: Heidi Klums Ex Vito Schnabel zeigte sich bei den Filmfestspielen in Venedig Seite an Seite mit Ehefrau Helena Althof. Die beiden legten einen innigen Auftritt ab.
Vito Schnabel und Ehefrau Helena Althof bei den Filmfestspielen in Venedig.
Vito Schnabel und Ehefrau Helena Althof bei den Filmfestspielen in Venedig. © ddp
Kunsthändler Vito Schnabel (39) hat bei den Filmfestspielen in Venedig einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Ehefrau absolviert: Der Ex-Partner von Heidi Klum (52) und Helena Althof (22) zeigten sich am Mittwochabend bei der Premiere von "In the Hand of Dante" auf dem roten Teppich.

Das Paar - er im klassischen Anzug und ohne Krawatte und sie in einer knallpinken, schulterfreien Robe mit glitzernden Silberapplikationen - präsentierte sich als innige Einheit und küsste sich vor den Fotografen sogar zärtlich. Seit ihrer Hochzeit im Juli 2024 haben sich die beiden nur selten öffentlich gezeigt.

Der jetzige Auftritt war kein Zufall: Vito Schnabel fungiert bei "In the Hand of Dante" als Produzent, während sein Vater, der Regisseur und Künstler Julian Schnabel (73), den Film inszenierte. Der hochkarätig besetzte Streifen ist eine der prestigeträchtigen Premieren der diesjährigen Filmfestspiele.

Seit 2024 verheiratet

Vito Schnabel und die 17 Jahre jüngere Helena Althof, Tochter des deutschen Personenschützers und einstigen "Dschungelcamp"-Kandidaten Peter Althof, gaben sich 2024 nach rund eineinhalb Jahren Beziehung das Jawort.

Schnabel wurde vor allem durch seine Beziehung mit Heidi Klum berühmt, mit der er von 2014 bis 2017 liiert war. Zudem werden ihm Beziehungen mit Irina Shayk, Elle Macpherson, Liv Tyler, Demi Moore und Amber Heard nachgesagt. Vito Schnabel stammt aus Julian Schnabels erster Ehe mit Jacqueline Beaurang.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

