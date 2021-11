"Klein gegen Groß": Helene Fischer zeigt bei Kai Pflaume ihren Babybauch

Der November wird für viele Fans Helene Fischer zum Highlight. In gleich zwei Shows wird die Schlagersängerin zu Gast sein und ihre Babykugel präsentieren.

Nach "Wetten, dass.. ?"(live, 6. November) sieht das TV-Publikum Helene Fischer auch in der ARD-Show "Klein gegen Groß". Die neueste Ausgabe der Sendung von Kai Pflaume wurde bereits im Oktober aufgezeichnet – nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Schwangerschaft.

Die Schlagersängerin tritt bei "Klein gegen Groß". gegen die kleine Giulia an, die sich sicher ist, sie könne Songs von Helene Fischer schneller erkennen als die Interpretin selbst. "Ich kenne alle Helene-Fischer-Songs auswendig, kann jeden Titel nur anhand einer einzigen Sekunde identifizieren", behauptet die Zehnjährige. Das darf sie in der Show, die am 20. November um 20:15 Uhr im Ersten läuft, beweisen, indem sie mit ihrem großen Idol um die Wette spielt.

Fischer wird zudem auf der Bühne zwei Songs aus ihrem neuen Album "Rausch" vorstellen. Weitere Gäste der Show sind unter anderem Heino Ferch (58), Martina Hill (47), Maria Höfl-Riesch (36) und Kurt Krömer (46).

Zwei Wochen nach "Wetten, dass..?"-Auftritt

Der Auftritt in der Sendung von Kai Pflaume (54) kommt nur zwei Wochen nach Fischers Auftritt bei "Wetten, dass..?" Auch dort wird sie einen Titel aus ihrem aktuellen Nummer-Eins-Album präsentieren. Thomas Gottschalk (71) moderiert die Sonderausgabe am 6. November (20:15 Uhr, ZDF) live aus der Messehalle in Nürnberg.