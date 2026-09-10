Joelina Drews hält ihre Meinung zur TV-Absetzung nicht zurück: "Ist ein großer Fehler"

Sie ist schuld an seinen Tränen: Sängerin Joelina Drews singt Moderator Stefan Mross bei der letzten Aufzeichnung von "Immer wieder sonntags" ein emotionales Ständchen. Wie die Tochter von Jürgen Drews die besondere Stimmung vor Ort wahrgenommen hat und welche harten Worte sie für die Programm-Verantwortlichen findet.

Als Sängerin tritt sie bereits seit Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld"). Doch Joelina Drews (30) hat sich im harten Musik-Business auch abseits ihres berühmten Papas einen Namen gemacht.

Joelina Drews singt bei der letzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags"

Vor wenigen Tagen etwa wartete auf die gebürtige Münchnerin, die mit ihrem Partner Adrian Louis und seinen Eltern in einer Wohngemeinschaft lebt, ein ganz besonderer Auftritt: Joelina Drews sang bei der letzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" von Stefan Mross.

Gemeinsam mit ihrem Musiker- und Podcast-Kollegen Achim Petry, Sohn von Schlager-Legende Wolfgang Petry ("Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n") betrat sie die Bühne und sang mit ihm einen Song, den die beiden eigens zum Abschied des Moderators aufgenommen hatten.

Emotionales Ständchen: So reagiert Stefan Mross auf seine beiden Gäste

Und das Ständchen wirkt: Stefan Mross zeigt sich sichtlich gerührt. Generell ist die Abschiedssendung für den 50-Jährigen ein emotionaler Ritt auf der Rasierklinge. Immer wieder verdrückt der Schlager-Sänger ein paar Tränen – hat im Anschluss an die Aufzeichnung sogar gegenüber Programm-Verantwortlichen seinem Ärger über das Ende der Sendung Luft gemacht.

Verstehen sich auch privat sehr gut: Sängerin Joelina Drews stattet Moderator Stefan Mross während der letzten Ausgabe der ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" einen Besuch ab. © imago/Star-Media

Der SWR begründete diese Entscheidung damals unter anderem mit Sparmaßnahmen und dem Wunsch, neue digitale Formate zu entwickeln sowie sich auf ein jüngeres Publikum zu konzentrieren.

So denkt Joelina Drews über die Absetzung von "Immer wieder sonntags"

Auch Joelina Drews, die die letzte Ausgabe von "Immer wieder sonntags" live miterlebt hat, kann die Entscheidung des Senders nicht nachvollziehen, wie sie auf Nachfrage der Abendzeitung sagt. "Ich glaube, das ist ein großer Fehler", wird die Sängerin auf der Angermaier-Trachtennacht in München deutlich. "Ich glaube, das Argument, dass sie jünger werden wollen und die jüngeren Zuschauer vor den Fernseher bekommen wollen – das wird nicht passieren."

Joelina Drews und Achim Petry singen Stefan Mross bei der letzten "Immer wieder sonntags"-Aufzeichnung ein besonderes Ständchen. © IMAGO/Gartner (www.imago-images.de)

Denn die jüngere Generation sei bereits voll auf Streaming fixiert: "Stattdessen hat man der älteren Generation etwas weggenommen, das essenziell war."

Letzte Folge: So besonders war die Stimmung für Jürgen Drews' Tochter

Die Stimmung bei der letzten "Immer wieder sonntags"-Folge beschreibt die Tochter von Jürgen Drews wie folgt: "Es lag auf jeden Fall Melancholie in der Luft, aber es war auch etwas ganz Besonderes. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich dabei sein durfte und die Sendung mit verabschieden durfte." Stefan Mross hat die 30-Jährige auch privat sehr gern, wie sie der AZ weiter erzählt: "Ihm dann noch einmal so eine Ehre zu gebühren, war schön."