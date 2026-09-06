Zum letzten Mal "Immer wieder sonntags“: Stefan Mross findet kaum Worte

Überraschende Gäste, bewegende Reden und viele, viele Tränen: Die letzte Ausgabe von "Immer wieder sonntags" hätte kaum emotionaler sein können. Nach über 20 Jahren muss sich Stefan Mross endgültig von seiner beliebten Unterhaltungsshow verabschieden.

Mit Wehmut und Tränen in den Augen blicken unzählige Fans der heutigen Ausgabe von "Immer wieder sonntags" entgegen. Es ist das allerletzte Mal, dass der beliebte ARD-Dauerbrenner über die Bildschirme flimmert - nach über drei Jahrzehnten wird die Kultshow endgültig eingestellt. Grund für das plötzliche Aus sind drastische Sparmaßnahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Schon der Auftakt der Unterhaltungsshow bricht mit allen bisherigen Traditionen: Erstmals stimmt Stefan Mross den Intro-Song nicht selbst an. Stattdessen flimmert ein zusammengeschnittener Videoclip über die Leinwand, in dem Schlagerkollegen wie Beatrice Egli, Francine Jordi und Olaf der Flipper die berühmte Titelmelodie singen. Auch optisch erwartet das Publikum eine echte Premiere: Der Moderator präsentiert sich im Sakko mit Krawatte - kombiniert mit seiner charakteristischen Lederhose, die für den 50-Jährigen seit seinem Einstand 2005 zum unverwechselbaren Markenzeichen geworden ist.

Andy Borg widmet Stefan Mross rührende Zeilen: "Ein Sommer-Sonntag ohne dich, wäre langweilig und leer"

Schweren Herzens läutet Moderator Stefan Mross schließlich das große Finale ein - und sorgt direkt für Gänsehaut: "Es ist eine Sendung, die ganz besonders wird!", verspricht er dem Publikum. Doch dieses Mal gilt die Überraschung dem Gastgeber selbst: Da er völlig ahnungslos in die letzte Ausgabe geht und nicht weiß, was ihn live vor den Kameras erwartet, steht allen Beteiligten ein hochemotionaler Abschied bevor.

Zwar heizen Stimmungsgaranten wie die jungen Zillertaler der Menge zum Auftakt noch einmal richtig ein, doch die ausgelassene Feierlaune hält nicht lange an. Je weiter die Show voranschreitet, desto mehr legt sich ein Schleier aus Wehmut über die Bühne. Unter anderem widmet Andy Borg seinem geschätzten Kollegen eine umgeschriebene Version seines Hits "Sarah".

"Und wenn du heute gehst, gehen wir mit dir. Denn ein Sommer-Sonntag ohne dich wäre langweilig und leer. Stefan, du musst der Sommer sein. Stefan, du Sonnenschein", singt der 65-Jährige für Stefan Mross. Wegen dieser rührenden Worte bricht der Moderator direkt in Tränen aus - ein Anblick, der auch bei vielen Zuschauern für feuchte Augen sorgt.

Kinder vom "Roten Mikrofon" bringen Stefan Mross zum Weinen

Im Anschluss an den Auftritt von Andy Borg gipfelt die Rührung in einem echten Gänsehaut-Moment: Das Produktionsteam hat heimlich etliche Kinder aus vergangenen Ausgaben zusammengetrommelt, die einst am berühmten roten Mikrofon standen. Gemeinsam stimmen die Kleinsten eine umgedichtete Version von Andreas Bouranis Chart-Hit "Auf uns" an: "Ein Hoch auf das, was uns vereint - und das bist du! Ein Hoch auf dich und auf dein Leben." Bei diesem berührenden Ständchen übermannen Stefan Mross völlig die Gefühle und er bricht in heftige Tränen aus.

Um dem Moderator den schweren Abschied so unvergesslich wie möglich zu machen, legen sich aber auch andere Schlagerkollegen mächtig ins Zeug. Stars wie Stefanie Hertel, Semino Rossi, voXXclub, Peggy March, Vanessa Mai, Achim Petry und Joelina Drews erweisen Stefan Mross die Ehre. Ihr berühmter Papa Jürgen Drews steht zwar nicht selbst auf der Bühne, lässt es sich jedoch nicht nehmen, seinem geschätzten Wegbegleiter eine herzergreifende Videobotschaft zu schicken: "Ich habe dich immer bewundert. Ich mag dich schrecklich gerne. Wir sind alle traurig, dass es das nicht mehr gibt. Bleib gesund, bleib so wie du bist."

Stefan Mross verabschiedet sich für immer vom "Immer wieder sonntags"-Publikum

Nach unzähligen berührenden Auftritten, herzergreifenden Worten und einem endlosen Strom aus Tränen ist der schwerste Moment des Tages gekommen. Für den endgültigen Abschied versammeln sich sämtliche Stargäste und das gesamte "Immer wieder sonntags"-Team noch einmal gemeinsam im Rampenlicht - sogar seine Tochter Johanna ist auf die Bühne gekommen, um ihren Vater fest in den Arm zu nehmen.

Nach einem letzten Ständchen versucht Stefan Mross schließlich letzte Worte zu finden, um sich bei seinen treuen Fans zu bedanken: "Diese Erfolgsgeschichte wird in die große Musikwelt eingehen. Ich war ziemlich stark und doch kann ich es am Schluss nicht mehr. Eigentlich wollte ich die letzten 30 Sekunden noch irgendetwas sagen, aber mir fällt nichts mehr ein. Das wichtigste Wort ist einfach mal Dankeschön an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Das war 'Immer wieder sonntags' - 31 Jahre. Alles Gute!" Mit schlotternder Stimme verabschiedet er sich für immer aus dem Sonntagvormittag, während er seine Eva voller Schmerz und Dankbarkeit fest in die Arme schließt.