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Klares Voting-Ergebniss bei "Let's Dance": Dieser Promi liegt auf dem letzten Platz

Jury und Zuschauer entscheiden, welche drei Promis ins Finale der RTL-Tanzshow "Let's Dance" einziehen. Der Sender hält die offiziellen Voting-Ergebnisse noch geheim, doch die AZ-Leser haben einen Favoriten. Welcher Star liegt auf Platz eins – und wer muss um sein Weiterkommen zittern?
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Vier Promi-Teilnehmer stehen am Freitag bei "Let's Dance" noch zur Wahl: Joel Mattli, Anna-Carina Woitschack, Milano und Ross Antony.
Vier Promi-Teilnehmer stehen am Freitag bei "Let's Dance" noch zur Wahl: Joel Mattli, Anna-Carina Woitschack, Milano und Ross Antony. © imago/Panama Pictures

Die Quoten sprechen für sich. Auch im Jahr 2026 ist "Let's Dance" am Freitagabend ein voller Erfolg. Doch reichen am Ende auch die Stimmen der TV-Zuschauer aus, um den Favoriten zum Sieger der Tanzshow zu küren? Mehrere Promi-Rauswürfe kamen heuer überraschend. Die AZ zeigt, welcher VIP im Leser-Voting ganz vorn liegt.

Abstimmung bei "Let's Dance": Joel Mattli liegt bei AZ-Lesern auf Platz eins

Am 29. Mai läuft das Finale von "Let's Dance" – doch nur ein Promi-Kandidat kann den Pokal mit nach Hause nehmen. Wer die meisten Punkte der drei Juroren und Zuschauer sammelt, darf sich am Ende Dancing Star 2026 nennen.

Joel Mattli, der "Ninja Warrior"-Athlet und Weltrekordhalter im Stangenflug, liegt bei den AZ-Lesern auf Platz eins. Das zeigt das aktuelle Voting (siehe unten).

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance" 2026.
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance" 2026. © imago/Panama Pictures

Vor Halbfinale: So stehen die Kandidaten im Ranking

Mit 40,18 Prozent liegt der 32-jährige Schweizer vorn (Stand: 22. Mai, 8.04 Uhr). Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack sehen die AZ-Leser mit 23,68 Prozent auf dem zweiten Platz. In der Abstimmung derzeit (noch) abgeschlagen: Rapper Milano (18,41 Prozent) und Schlagerstar Ross Antony (17,39 Prozent).

Hier das Voting der AZ-Leser:

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Ergebnisse aus dem Voting zählen: Zuschauer küren "Let's Dance"-Sieger

Die aktuellen Voting-Ergebnisse versprechen ein knappes Rennen um den begehrten Platz drei. Welches Promi-Trio darf jubeln und übersteht das Halbfinale am 22. Mai? Das steht am Freitag gegen 23.30 Uhr offiziell fest. Aber die größte Zustimmung der AZ-Leser erhält bislang Joel Mattli.

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