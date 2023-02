Kissenschlacht bei Beatrice Egli und Wincent Weiss: Fans vermuten Turtelei – geht da was?

Da scheinen sich zwei aber gut zu verstehen. Beatrice Egli und Gesangskollege Wincent Weiss haben ein gemeinsames Instagram-Video veröffentlicht. Einige Fans vermuten, dass mehr dahinter steckt als "nur" eine Freundschaft.

Es wäre wohl das musikalische Promi-Traumpaar des Jahres, wenn an den Vermutungen einiger Fans tatsächlich etwas dran wäre. In den Sozialen Medien zeigen sich Beatrice Egli und Wincent Weiss sehr vertraut miteinander. Was läuft zwischen den beiden?

Geht da was? Turtelgerüchte um Beatrice Egli und Wincent Weiss

Auf Instagram haben die beiden Musiker ein gemeinsames Video gepostet, welches sie bei einer Kissenschlacht der etwas anderen Art zeigt. Statt klischeehaft im Bett miteinander herumzutollen, haben Beatrice Egli und Wincent Weiss ein lustiges Spiel daraus gemacht – und präsentieren einen wilden Mix aus Tiere-Raten und Kissen-Kampf:

Dass sich die beiden so gut miteinander verstehen, ruft einige Fans auf den Plan und es startet ein Getuschel um eine mögliche Liaison. "Was da wohl lief, als die Kamera aus war", "wie süß seid ihr denn bitte" und "die beiden zusammen gefallen mir sehr gut" lauten einige Kommentare zu dem Video.

Woher kennen sich Wincent Weiss und Beatrice Egli?

Ob wirklich etwas dran ist, werden wohl nur Beatrice Egli und Wincent Weiss wissen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sie lediglich sehr gut befreundet sind. 2013 traten sie gemeinsam bei DSDS an. Während es Wincent nur unter die Top 30 schaffte, konnte Beatrice die Sendung gewinnen. Heute haben beide eine erfolgreiche Musikkarriere.