Kim Virginia Hartung: Das waren ihre Skandale und Ex-Freunde

Ihre TV-Karriere begann bei "Der Bachelor", inzwischen ist Kim Virginia Hartung aus zahlreichen Formaten bekannt. Bei "Promi Big Brother" 2026 will sie sich im Container behaupten. Mit welchen Promis hat sie bereits angebandelt, wer ist ihr Ex-Freund – und wer ist aktuell der berühmte Mann an ihrer Seite?

Kim Virginia Hartung ist seit 2021 im deutschen Reality-TV aktiv. Nachdem sie damals um das Herz von "Bachelor" Niko Griesert gekämpft hat, ist das selbsternannte "Boss Babe" im Trash-TV zu Hause. Doch die Karriere von Hartung verlief nicht immer skandalfrei. In welchen Formaten war die diesjährige "Promi Big Brother"-Kandidatin zu sehen – und warum eckt sie so oft an? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Boykott-Aufrufe um Kim Virgina Hartung: "Promi Big Brother"-Teilnahme sorgt für Skandal

Dass Kim Virginia Hartung und ihr Ehemann Nikola Grey an der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel teilnehmen, hat vorab für Furore gesorgt. Sat.1 sah sich schließlich gezwungen, auf die Kommentare empörter Fans zu reagieren: "Big Brother hat Kim Virginia dieses Jahr als Bewohnerin ausgesucht. Einer seiner Grundsätze lautet schon immer: In seinem Haus sind alle gleich. Jeder hat bei 'Promi Big Brother' die Chance, sich so zu zeigen, wie er wahrgenommen werden möchte und seine Geschichte zu teilen – mit den Bewohnern und den Zuschauern. Das gilt auch für Kim Virginia." Doch was steckt überhaupt hinter den kritischen Publikumsstimmen?

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Mysteriöse Schwangerschaft: Kim Virginia Hartung und Nikola Grey erzählten von Totgeburt

In den vergangenen Monaten hatten Kim Virginia Hartung und Nikola Grey, der ebenfalls aus dem Trash-TV bekannt ist, oft von sich reden gemacht. 2025 hatten sie auf Social Media von einer Schwangerschaft erzählt, die ein tragisches Ende genommen haben soll. Hartung soll eine Totgeburt erlitten haben, nachdem ihr ein Mann in den Bauch getreten hatte. Bis heute hegt die Öffentlichkeit allerdings starke Zweifel an dieser Geschichte. "Promi Big Brother" 2026 könnte die Gelegenheit für das Paar sein, über die Geschehnisse zu sprechen und mit möglichen Missverständnissen aufzuräumen.

Nikola Grey ist der Ehemann von Kim Virginia. Auch er bewohnt 2026 den "Promi Big Brother"-Container. © imago/brennweiteffm

Die Liebesgeschichte von Kim Virginia und Nikola begann im Jahr 2024, als sie sich bei den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" kennenlernten. Der stark tätowierte Nikola zog kurze Zeit später zu seiner Liebsten nach Dubai. Im Juni 2025 kam es jedoch kurzzeitig zur Trennung und öffentlichen Schlammschlacht. Schon im Juli feierten sie aber ein Liebescomeback – und im Oktober 2025 traten sie in Las Vegas vor den Traualtar, wo sie den gemeinsamen Nachnamen "Grey" annahmen. Bis heute ist die öffentliche Beziehung immer wieder von Streitereien und Negativ-Schlagzeilen geprägt.

Liebes-Historie von Kim Virginia Hartung: Mit wem war sie bereits zusammen?

Nikola Grey ist nicht der erste TV-Star, mit dem Kim Virginia Hartung anbandelte. Zwar hatte ihr "Bachelor" Niko Griesert damals kein Interesse an ihr, doch gelang es der Mannheimerin vermehrt, Fernsehkollegen um den Finger zu wickeln. Nach einer Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" kam sie 2022 mit dem Münchner Emmanuel Weißenberger zusammen. 2023 lernte sie dann bei "Are You The One? – Realitystars in Love" sowohl Mike Heiter als auch Martini "Teezy" Lombaya kennen. Mit beiden Herren hatte sie kurze Techtelmechtel. Angeblich war sie auch in einer kurzen Beziehung mit Influencer Twenty4Tim.

Emanuell Weißenberger zählt zu den Verflossenen von Kim Virginia Hartung. 2023 nahmen sie gemeinsam an "Prominent getrennt" teil. © RTL

Dschungelcamp 2024: Liebesdreieck zwischen Mike Heiter, Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung

Als Kim Virginia Hartung im Januar 2024 im australischen Busch um die Dschungelkrone kämpfte, zählte auch ihr Ex-Lover Mike Heiter zum Kandidatenfeld. Hartung war damals offenbar noch nicht über ihn hinweg, was sich in hässlichen Verbalattacken äußerte, die zum Teil stark unter die Gürtellinie gingen. Mike Heiter verliebte sich damals im Dschungelcamp in Leyla Lahouar, mit der er inzwischen sogar verheiratet ist. Für Kim Virginia war es vermutlich nicht einfach, deren Kennenlernen aus nächster Nähe beobachten zu müssen – vermehrt schoss sie gegen die Turteltauben.

2024 zählte Kim Virginia zum Teilnehmerfeld bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Das Liebesdrama zwischen ihr, Mike Heiter und Leyla Lahouar war für Zuschauer wie Mitcamper vor allem eins: anstrengend. © RTL

TV-Rauswürfe von Kim Virginia Hartung: Handgreiflichkeiten und Übergriffe

Nicht nur mit ihrem Liebesleben machte Kim Virginia Hartung immer wieder von sich reden. 2022 trat sie als Verführerin bei "Temptation Island" in Erscheinung und küsste einen Kandidaten ungefragt im Pool. Das übergriffige Verhalten sorgte damals für viele Diskussionen und schließlich musste Hartung das Format vorzeitig verlassen. 2023 flog sie dann bei "Prominent getrennt" aus der Show, weil sie ihrem Konkurrenten Max Bornmann eine Ohrfeige verpasste. Es bleibt spannend, ob sie sich auch bei "Promi Big Brother" 2026 in ähnlichen Verhaltensmustern verlieren wird.

Background von Kim Virginia: Woher stammt die TV-Bekanntheit?

Kim Virginia Hartung wurde am 16. Mai 1995 in Mannheim geboren. Vor ihrer Karriere als Fernsehdarstellerin arbeitete sie als Flugbegleiterin. Nach eigenen Angaben war die Jugend von Kim Virginia Hartung nicht immer einfach. Ihr leiblicher Vater soll gewalttätig gewesen sein und sie vor die Tür gesetzt haben, als sie zarte 16 Jahre alt war. In Stiefvater Heinrich Koch fand Hartung dann einen Ersatzpapa, den sie als "einzige richtige Vaterfigur" beschreibt. Der AfD-Politiker wurde im Juni 2024 bei einem Messerangriff in Mannheim verletzt, als er einen Dieb von Wahlplakaten stellen wollte. Kim Virginia reagierte damals bestürzt auf Social Media.

2024 wanderte Kim Virginia Hartung nach Dubai aus. Ihre Familie lebt noch immer in Mannheim: Mama Silke und Stiefpapa Heinrich engagieren sich dort politisch für die AfD. © imago/brennweiteffm

Beauty-Eingriffe von Kim Virginia Hartung: Das hat sie machen lassen

Dass Kim Virginia Hartung keine reine Naturschönheit ist, ist ein offenes Geheimnis. Gegenüber RTL verriet die Mannheimerin im Jahr 2024: "Ich habe ein bisschen hier und da was machen lassen: Fettabsaugung, Brust-OP und ganz viel Botox und Hyaluron." In mehreren Medien wurden alte TikTok-Videos mit der Gegenwart verglichen: Seitdem wird auch gemunkelt, dass Kim Virginia Wangen und Lippen hat aufpolstern lassen. Zudem wird eine Nasenkorrektur vermutet.