"Kichern" bei Prinzessin Kate: Hier macht sie sich über Prinz William lustig

Als britischer Thronfolger muss sich Prinz William an ein strenges Protokoll halten. Nicht immer ist der dreifache Vater von den Traditionen selbst überzeugt. Und bei so manchem Pflichtprogramm muss er sogar die Schadenfreude von Prinzessin Kate über sich ergehen lassen.

Als König Charles (76) im Jahr 2023 feierlich gekrönt wurde, ging seinem ältesten Sohn Prinz William (43) bestimmt so einiges durch den Kopf. Immerhin wird auch er eines Tages den Thron besteigen. Wie er sich seine eigene Krönungszeremonie wohl vorstellt? Nun wird nämlich bekannt, was William wirklich von den royalen Traditionen hält – und diese bringen auch seine Frau Prinzessin Kate (43) gelegentlich zum Schmunzeln.

Prinz William ganz modern: So bricht er mit royalen Traditionen

Wie der britische berichtet, möchte Prinz William bei seiner eigenen Krönungszeremonie viele Dinge anders machen als seine Vorfahren. Ein Insider verrät, dass sich "die Zeremonie auf Elemente konzentrieren [sollte, d. R.], die für die heutige Gesellschaft relevant sind, die Vielfalt widerspiegeln und auf unnötigen Prunk verzichten".

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Prinz William in kleinen Details gegen das royale Protokoll entscheidet. Im Jahr 2024 hatte er zum Beispiel auf das traditionelle Hofkleid beim "Order of the Garter"-Event verzichtet. Während sich König Charles für die typischen "Kniestrümpfe und das bestickte Strumpfband" entschieden hatte, war William in einem moderneren Ensemble mit normaler Hose erschienen.

"Order of the Garter" 2024: Unter dem traditionellen Gewand trug Prinz William eine normale Hose. Von Alltagskleidung kann man dennoch nicht sprechen. © imago/cover-images

Prinzessin Kate muss kichern: "Das ist immer lustig"

"Daily Mail"-Royal-Experte Richard Eden hatte sich damals enttäuscht von Prinz Williams Garderobe gezeigt: "William war bei der Veranstaltung, aber er entschied sich für eine helle Krawatte und eine ganz normale Hose – also eine kleine Enttäuschung. Es wäre toll, ihn in diesen Seidenstrümpfen und Reithosen zu sehen."

Der Experte ist überzeugt davon, dass sich Prinz William in den traditionellen Gewändern oft "unwohl" fühle. Seine Ehefrau Prinzessin Kate hingegen mache sich gerne einen Spaß daraus: "Man sieht immer wieder, wie sie sich über ihn lustig macht und kichert – vor allem, wenn es um die 'Order of the Garter'-Zeremonie geht, bei der er all die Samtgewänder und Federn tragen muss. Das ist immer lustig." Ob Prinz William seiner Liebsten ihre Schadenfreude übel nimmt? Es ist wohl nicht davon auszugehen.