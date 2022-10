Keine WoK-WM für Tim Wiese: Ehemaliger Werder-Torhüter fliegt aus Stefan Raabs TV-Show

Eigentlich sollte Tim Wiese am 12. November für die Wok-WM den Eiskanal hinunter rutschen. Doch jetzt hat der Sender ProSieben bekannt gegeben, dass der Ex-Torhüter nicht in der von Stefan Raab produzierten Show dabei sein wird.

Nach siebenjähriger Pause feiert die Wok-WM endlich wieder ein Comeback. Während sich die Promi-Kandidaten wie Joey Kelly, Natalia Avelon und Eko Fresh darauf freuen, sich in einer asiatischen Pfanne den Eiskanal hinunterzustürzen, ist für einen Teilnehmer bereits vorab Schluss. Tim Wiese, ehemaliger Torhüter und Bodybuilder, darf beim TV-Großereignis doch nicht dabei sein.

Wok-WM-Aus für Tim Wiese: Wer ersetzt den Ex-Torhüter?

Wie ProSieben am Mittwoch (19. Oktober) via Twitter mitteilt, wird Tim Wiese 2022 nicht an der Wok-WM teilnehmen. Eigentlich sollte der 40-Jährige im Vierer-Wok vom "Team TV total" mit Sebastian Pufpaff, Manfred Ludolf und Laura Nolte mitfahren. "Tim Wiese wird nicht an der Wok-WM teilnehmen", verkündet der Sender die Entscheidung. Stattdessen wird der ehemalige Bob-Sportler Kevin Kuske seinen Platz einnehmen.

Warum darf Tim Wiese nicht bei der Wok-WM 2022 mitfahren?

Eine Begründung dafür, warum Tim Wiese doch nicht bei der Wok-WM 2022 dabei ist, gibt es nicht. Ein Sprecher von ProSieben erklärte auf Anfrage von " " lediglich: "Tim Wiese beschäftigen aktuell andere Themen, deswegen wird er nicht an der 'TV total WOK WM 2022' teilnehmen."

Tim Wiese: Skandal um Fotos mit angeblichen Neonazis

Ein Grund für sein vorzeitiges TV-Aus könnten jedoch heikle Fotos sein, die von Tim Wiese im Internet kursieren. Darauf ist der 40-Jährige in Begleitung von Personen zu sehen, die der rechten Szene zugeordnet werden. Sein ehemaliger Verein Werder Bremen hat sich daraufhin vom Ex-Torhüter öffentlich distanziert, er wird nicht mehr zu Veranstaltungen eingeladen und darf auch nicht mehr für die Traditionsmannschaft auflaufen.

Tim Wiese selbst hat eine Nähe zu Neonazis dementiert und erklärte dem Werder-Newsportal " ": "Das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe nichts mit der rechten Szene zu tun und positioniere mich auch ganz klar gegen Rechts."

Ob diese Skandal-Fotos auch zum Aus bei der Wok-WM geführt haben, ist nicht bekannt. ProSieben hat sich bislang nicht zu den Bildern geäußert.