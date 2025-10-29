Keine neuen Job-Angebote nach "Rosenheim-Cops" für Karin Thaler: "Kommt nichts mehr"

Seit 25 Jahren dreht Karin Thaler bereits für das erfolgreiche ZDF-Format "Die Rosenheim-Cops". Durch ihre Paraderolle dürfte sie sich vor Angeboten für neue Rollen kaum retten können – doch die Realität schaut bitter aus. Mit der AZ hat sie über die Situation offen gesprochen.

Wenn man eine durchgehende Rolle in einer erfolgreichen TV-Serie ergattert hat, sollte man sich vor weiteren Angeboten kaum retten können – so zumindest die Vorstellung vieler Nachwuchsschauspieler. Dass die Realität selbst für beliebte Darsteller anders aussieht, hat jetzt Karin Thaler der AZ verraten.

Keine Job-Angebote für "Rosenheim-Cops"-Star: "Mittlerweile kommt nichts mehr"

Als "Marie Hofer" ist die 60-Jährige seit der ersten Folge in "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Auch 25 Jahre nach dem Startschuss ist das ZDF-Format bei den Zuschauern äußerst beliebt – regelmäßig schaltet zu den neuen Folgen ein Millionenpublikum ein. Doch Angebote für neue TV-Jobs sind auch für die Stars der Serie keine Selbstverständlichkeit. "Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe", sagt Thaler im Gespräch mit der AZ und betont: "Vieles konnte ich aber nicht machen. Mittlerweile kommt nichts mehr."

Klartext von Karin Thaler: "Für Frauen über 60 ist es schwer"

Warum wird Karin Thaler inzwischen nicht mehr für neue Rollen angefragt? Die Schauspielerin hat dazu eine klare Meinung: "Das ist eine Frage des Alters, denn für Frauen über 60 ist es schwer, neue Rollen zu bekommen. Das ist Fakt." Mit diesem Problem ist die "Rosenheim-Cops"-Aktrice nicht allein. Auch Kollegin Christine Neubauer prangerte 2024 öffentlich die Situation für Schauspielerinnen an, die ab einem gewissen Alter "unsichtbar" werden.

Neben Marisa Burger (l.) und Karin Thaler (r.) ist auch Max Müller ein "Rosenheim-Cops"-Star der ersten Stunde. © ZDF/Christian A. Rieger

Karin Thaler sieht das jedoch weniger als persönliches Problem, denn sie hat in ihrem Leben und ihrer Karriere schon einiges erreicht. "Seit 40 Jahren stehe ich vor der Kamera und bin eigentlich in der Position, dass ich viele meiner Ziele erreicht habe", sagt sie selbstbewusst. "Natürlich wollte ich auch mal nach Hollywood, aber das hat nicht geklappt. So what. Ich stehe seit Jahren erfolgreich vor der Kamera und vertraue in die Zukunft. Irgendwas wird kommen."

Das sagt Karin Thaler über einen möglichen Ausstieg bei "Die Rosenheim-Cops"

Sollte ihre Figur bei "Die Rosenheim-Cops" irgendwann das Ende erreicht haben, wäre das für Karin Thaler kein Weltuntergang, denn: "Ich muss aber auch nicht mehr unbedingt. Mit meiner freien Zeit weiß ich sehr viel anzufangen." Über einen freiwilligen Ausstieg aus der ZDF-Serie hat sich die Schauspielerin bislang noch keine Gedanken gemacht. "Es gab bisher keinen Grund", lautet ihre simple Begründung. Damit dürfte klar sein: Solange Karin Thaler Lust hat, bei "Die Rosenheim-Cops" mitzuspielen, wird man sie noch als "Marie Hofer" über die Bildschirme flimmern sehen.

Bei TV-Kollegin Marisa Burger naht allerdings das Ende bei "Die Rosenheim-Cops". Ihren letzten Drehtag hatte die Schauspielerin bereits, doch bis ihre finale Episode im TV ausgestrahlt wird, dauert es noch einige Monate. Der AZ steht Burger bald Rede und Antwort, wie es nach ihrem Serien-Aus für sie weitergehen wird – am 12. November ist sie zu Gast beim AZ-Sofa im Deutschen Theater.