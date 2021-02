Keine neue Wohnung für Schwesta Ewa: Absagen wegen Gefängnis?

Schwieriger Neustart für Schwesta Ewa: Die Rapperin sucht eine neue Wohnung, kassiert aber nur Absagen. Hat ihr Aufenthalt im Gefängnis etwas damit zu tun?

Nach ihrer Zeit im Gefängnis will Schwesta Ewa ihre wiedergewonnene Freiheit in einer neuen Wohnung genießen. Die Rapperin saß bis vor kurzem 20 Monate wegen Steuerhinterziehung und Körperverletzung im Knast. Von potenziellen Vermietern erhält sie aber nur Absagen.

Schwesta Ewa bekommt keine neue Wohnung: "Überall Absagen"

Auf Instagram klagt sie ihren Fans ihr Leid. "Ey Leute, überall Absagen. [...] Ich suche gerade eine neue Wohnung, weil ich hier raus will", erklärt Schwesta Ewa in ihrer Story. Ihre aktuelle Wohnung erinnere sie zu stark an die Trennung von ihrer Tochter. Obwohl sie zuletzt mit der Zweijährigen in einem Mutter-Kind-Gefängnis untergebracht war, habe Ewas Tochter "irreparable Schäden" davongetragen.

Kassiert Schwesta Ewa Absagen wegen krimineller Vergangenheit?

Um ein neues Leben zu starten und die Erinnerungen an die schwere Zeit hinter sich zu lassen, will die Rapperin umziehen. Aber ihr Aufenthalt im Gefängnis könnte das jetzt verhindern, wie sie selbst vermutet. "Egal, welche Wohnung ich anschreibe, es kommt im Endeffekt ein 'Wir haben sie gegoogelt'. Was denken die Leute, wenn ich eine Wohnung nehme", erzählt sie in ihrer Story weiter.

Wenn man "Schwesta Ewa" in eine Suchmaschine eingibt, erscheinen tatsächlich fast nur Einträge über ihre kriminelle Vergangenheit und ihre Zeit im Knast. Deshalb startet sie einen Aufruf an ihre Fans, ob jemand privat vermieten würde. Vielleicht hat sie damit mehr Erfolg und kann bald in eine neue Wohnung ziehen.