Kein "Sturm der Liebe" mehr: Jetzt reagiert dieser Serienstar auf große Fan-Enttäuschung

Bei "Sturm der Liebe" in der ARD wird geliebt, gelacht und gelitten. Am fiktiven "Fürstenhof" kommt es zwischen den Charakteren zu den ganz großen Gefühlen. Doch eingefleischte Fans müssen ganz stark sein, denn die Sendung läuft nicht mehr im TV. Eine beliebte Schauspielerin verrät in der AZ aber jetzt, worauf sich Fans bald freuen dürfen.

Für "Sturm der Liebe"-Zuschauer hielten die vergangenen Monate einiges bereit. Gebannt verfolgten sie die Entwicklungen um die Charaktere "Maxi", "Henry", "Larissa" und Co. Doch seit der Ausstrahlung am 27. Juni müssen eingefleischte Fans stark sein, denn: "Sturm der Liebe" befindet sich inzwischen in der Sommerpause und wird erst ab dem 1. September fortgesetzt. Der Trennungsschmerz im Publikum scheint groß zu sein. Doch Serienstar Vivien Wulf (31) macht in der AZ schon jetzt Lust auf die kommenden Folgen.

"Sturm der Liebe": So reagierten Fans auf Sommerpause

Auf dem offiziellen zur Telenovela werden regelmäßig Eindrücke vom "Sturm der Liebe"-Set geteilt. In den Kommentaren lassen Fans ihren Gedanken freien Lauf und tauschen sich über Charaktere und Handlungsstränge aus. Doch aktuell bedauern Stammzuschauer vor allem die eingetretene Sommerpause.

Unter ein Foto der Hauptcharaktere "Maxi" und "Henry" schreibt eine Nutzerin: "Ich werde die beiden wegen der Pause sehr vermissen." Ein anderer Fan meint: "Schon wieder viel zu lange Pause." Und eine weitere Zuschauerin schreibt: "Leider die letzte Woche vor der viel zu langen Pause."

Aktuelle "Sturm der Liebe"-Staffel: "Mega spannend"

Mit den Handlungssträngen in der aktuellen Staffel schienen die Drehbuchautoren wohl voll ins Schwarze getroffen zu haben, wie aus weiteren Kommentaren hervorgeht: "Ich find's mega spannend. Auch wenn es nach der Sommerpause erst wieder weitergeht, was ich sehr bedauere, hat doch jeder seinen Urlaub mehr als verdient", findet eine Zuschauerin.

Eine andere ist ähnlicher Meinung: "So spannend diese Staffel, da will man die Sommerpause gerne verkürzen." Ein Fan hat besonders lobende Worte übrig: "Nochmal eine richtig gute Staffel, die einem in Erinnerung bleiben wird. An manche kann man sich gar nicht mehr erinnern."

Nach diesem Feedback ist davon auszugehen, dass das Publikum ab dem 1. September wieder gerne einschalten wird. Im Übrigen ist "Sturm der Liebe" nicht das einzige Format, das sich in die Sommerpause verabschiedet hat. Auch "Rote Rosen" verschwindet vom 27. Juni bis zum 1. September aus dem ARD-Programm.

"Sturm der Liebe"-Star Vivien Wulf: "Der Name ist einfach Programm"

Beim "WoMen on Top"-Award in Düsseldorf verriet Vivien Wulf, die bei "Sturm der Liebe" die Rolle der "Larissa Mahnke" spielt, warum es sich auf jeden Fall lohnt, im September wieder einzuschalten. Zur AZ sagte die 31-Jährige: "Es bleibt weiterhin wahnsinnig spannend, liebestechnisch wird es auch nochmal sehr interessant. Und ich glaube, bei 'Sturm der Liebe' ist der Name einfach Programm. Es ist immer sehr turbulent, was das Thema angeht. Da kommen einige spannende Zeiten auf uns zu!"

Bei "Sturm der Liebe" spielt Vivien Wulf "Larissa Mahnke". Der AZ verrät die 31-Jährige schon jetzt, wie es nach der Sommerpause weitergeht. © © ARD/Tatiana Huber

"Dahoam is Dahoam": Erstmals TV-Pause im Sommer

Auch die Fans der beliebten BR-Serie "Dahoam is Dahoam" müssen im Sommer auf ihre tägliche Lansing-Dosis verzichten. Erstmals in der Geschichte von "Dahoam is Dahoam" wird es eine Pause im August geben. Drei lange Wochen fehlen neue Serienfolgen dann im TV-Programm. Am 25. August kehrt "Dahoam is Dahoam" mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm.