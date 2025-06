"Dahoam is Dahoam" wird Sendeplatz gestrichen: Erstmals Änderung im BR-Programm

Erstmals muss "Dahoam is Dahoam" eine Sendepause einlegen. Im Sommer werden TV-Zuschauer drei lange Wochen nichts Neues aus Lansing erfahren. Der BR muss sparen, daher wird "Dahoam is Dahoam" der bekannte Sendeplatz genommen.

Jetzt trifft es auch die Kultserie aus Bayern: "Dahoam is Dahoam" muss zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die Sommerpause. Die tägliche BR-Serie rund um das fiktive Dorf Lansing wird in den ersten drei Augustwochen nicht mit neuen Folgen ausgestrahlt. Grund ist – wie so oft – das liebe Geld.

Fans müssen drei Wochen auf Lansing verzichten

Vom 4. bis 23. August heißt es für die treue Fangemeinde: Sendepause. Insgesamt spart der Bayerische Rundfunk in diesem Zeitraum zwölf neue Episoden ein. Aufs Jahr gerechnet bleiben es trotzdem beachtliche 185 Folgen, die ausgestrahlt werden. Dass hinter der Entscheidung auch Sparzwänge stehen, macht der Sender auf DWDL-Nachfrage kein Geheimnis. "'Dahoam is Dahoam' ist ein Dauerbrenner, muss aber – wie der gesamte BR – auch haushalten", so ein BR-Sprecher.

Best-of-Folgen und Dokus ersetzen neue Episoden

Statt frischer Geschichten aus Lansing zeigt der BR in der ersten Sommerpausen-Woche auf dem bekannten Sendeplatz um 19.30 Uhr eine kleine Hommage an die Serie: Unter dem Titel "Best of Dahoam is Dahoam" blicken Darsteller in vier Folgen auf die Highlights der letzten 18 Jahre zurück. Von den schönsten Hochzeiten über prominente Gastauftritte bis hin zu den unvergessenen Charakteren soll für alle Fans etwas dabei sein.

In den darauffolgenden zwei Wochen übernimmt das Regionalformat "Unter unserem Himmel – Sommergeschichten" den Slot. Die bekannten Dokumentationen wurden auf 30 Minuten gekürzt und laufen sonst traditionell am Sonntagabend.

Keine Gefahr für die Serie – neue Folgen bis 2028

Die Sommerpause hat keinen Einfluss auf die langfristige Zukunft der Serie. Erst vor wenigen Wochen genehmigte der BR-Rundfunkrat die Produktion von 395 neuen Folgen – der Fortbestand von "Dahoam is Dahoam" ist damit mindestens bis ins Jahr 2028 gesichert.

Hintergrund: Sparkurs beim BR

Die vorübergehende Aussetzung neuer Episoden ist Teil eines umfassenden Sparpakets, das der BR bereits im Oktober 2024 vorgestellt hatte. Damals wurde ein Kürzungsvolumen von 70 Millionen Euro bekannt gegeben. In der Folge mussten alle Direktionen drei Prozent ihres Budgets einsparen – auch das Programm blieb davon nicht verschont. Im Frühjahr 2025 folgte die Ankündigung, dass im Zuge der Sparmaßnahmen auch Arbeitsplätze abgebaut werden.

Wiedersehen in Lansing ab Ende August

Die Zwangspause ist zeitlich klar begrenzt: Am 25. August kehrt "Dahoam is Dahoam" mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm.